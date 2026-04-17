Прокуратурата се прицели в премиера, министри и главния секретар на МВР

МС Преди 2 дни Гюров, Янкулов и Дечев сигнализираха, че прокуратурата не съдейства на МВР срещу купувачите на гласове.

Служебният премиер Андрей Гюров съобщи в профила си във "Фейсбук", че прокуратурата е започнала проверки на него, министри и главния секретар на МВР.

"Скъпи сънародници, Прокуратурата е започнала проверки на премиера, министри и главния секретар на МВР. По сигнали от жълти медии. Докато ние сме работили по сигналите на гражданите, прокуратурата е действала по сигналите на бухалките. И аз питам: Кой го разпореди? Защо сега? И какво иска да постигне?", казва Гюров.

От изявлението му става ясно, че от МВР на прокурор са дадени 40 души с имунитет, които търгуват с гласове. Става дума както за кандидат-депутати, така и за действащи депутати от 51-вото Народно събрание. И в двата случая те имат имунитет, който само главният прокурор може да поиска. "Да се запитаме какви са тези кандидати, които искат да влязат в парламента през списъците с вересии", каза Гюров. И допълни, че само прокуратурата може да доведе справедливостта докрай. "МВР каза - колеги, не се прибирайте. Още чакаме да чуем от прокуратурата - колеги, не ги пускайте", заяви Гюров.

"Остава ден до изборите, в момента се води битка по кабинетите. Кабинети, заемани от хора, известни със споделените си пътувания с брокера на правосъдие Петьо Еврото. Докато ние сме работили по сигналите на гражданите, прокуратурата е действала по сигналите на бухалките. И аз питам кой го разпореди, защо сега и какво иска да постигне. През последния месец видяхме две Българии. Едната на брокерите, на списъците и на пачките в пояси. България, в която някой иска да купи бъдещето на цената на един обяд. И другата България - на хората, които не замълчаха, които подадоха сигнали и които отказаха да се продадат. И виждате какво се случва, когато тази втората България се изправи. 250% повече сигнали от миналите избори. Това са стотици проценти повече смелост, стотици проценти повече доверие", каза служебният премиер.

"Сега" опита да се свърже с говорителите на представящия се за главен прокурор Борислав Сарафов. Както се случва от месеци обаче, от прокуратурата отказаха да отговорят на въпроси. По данни на "Сега" сигналите са срещу Гюров, вътрешния министър Емил Дечев, правосъдния Андрей Янкулов, транспортния Корман Исмаилов, главния секретар на МВР Георги Кандев. Очаква се те да бъдат викани за снемане на сведения другата седмица. Според БНТ една от проверките е свързана със споразумението с Украйна, което подписа служебният премиер миналия месец при посещението си в Киев.

Обичайното оправдание на прокуратурата е, че те са длъжни да проверят всеки сигнал, с който са сезирани. Преди 3 години, когато се представяше за реформатор в прокуратурата, самият Сарафов разказваше как, включително с участието на прокуратурата, се фабрикуват сигнали, за да се проверяват "враговете". Той обаче запази директора на пресслужбата на Иван Гешев - Веселин Иванов, който беше подавал сигнал и срещу него самия.

Преди 2 дни Гюров заедно с правосъдния министър Янкулов и вътрешния министър Емил Дечев съобщиха, че прокуратурата не съдейства на мерките на МВР срещу купуването на гласове и често прекратява производството срещу арестуваните купувачи.

Вече е известно, че прокуратурата светкавично образува дело по сигнала на лидера на ДПС Делян Пеевски срещу Дечев.

Министър Андрей Янкулов написа във Фейсбук, че няма никакви притеснения от проверки.

Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев излезе с позиция.

„Да, разпитваха ме. Да, проверяват ме. Но това не ме плаши. Защото оценката за работата ни не се пише от търговците на бюлетини. Тя се пише от хората. От вас. Съвестта ми е чиста. Спя спокойно. Защото знам, че действията ми бяха и продължават да бъдат единствено в интерес на всички български граждани“, посочва Кандев.