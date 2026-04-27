ПП-ДБ спрягат Гюров за обща кандидатура за президент

Днес, 12:42
Андрей Гюров
Андрей Гюров

ПП-ДБ обсъждат Андрей Гюров като обща кандидатура за президент, каза Николай Денков пред журналисти.

Той обаче уточни, че самият Гюров в момента е служебен премиер и му трябва време, за да съобщи решението си. "Не е нормално ние да предлагаме човек, който не е казал, че е готов да влезе в процеса", каза Денков.

По повод предложението на "Да, България" за създаване на обща партия с ПП и ДСБ, което ПП отхвърли вчера, Денков каза, че евентуалното сливане ще затвори партията в градската десница. "В "Продължаваме промяната" винаги сме казвали,, че ние сме център, а не дясна партия и искаме да сме национална партия с представителства в големите места. Това изисква друг подход, защото посланията към София и останалата част от страната са различни. С "Демократична България" имаме различни приоритети и в същото време отстояване европейското развитие на България", каза Денков. 

 

