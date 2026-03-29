Премиерът Гюров: Следваща стъпка - 15 000 работни места за младите

Служебното правителство въвежда големия пакет от мерки с една ясна цел - да бъде спряно поскъпването за българските потребители. Това заяви министър-председателят Андрей Гюров чрез видео, публикувано в профила му във "Фейсбук".

Два дни след като в петък беше представен планът на кабинета, служебният премиер очерта и следващите стъпки - откриване на 15 000 работни места за младите хора и трайно безработните. Подготвя се и наредба за енергийната бедност. Служебният премиер посочи, че повишаването на цените у нас е причинено от конфликта в Близкия изток.

"Една война, която не ние започнахме, не ние контролираме и не ние можем да кажем кога ще свърши", коментира Гюров.

Той направи и преглед на мерките по сектори, започвайки с транспорта, който по думите му е приоритет №1.

"Там най-силно се усеща увеличението на цените на горивата и ако не действаме, това директно ще се отрази на всичко останало - от пътуването до храните и стоките. Затова взехме решение да отложим въвеждането на тол таксите с няколко месеца, което означава 30 млн. евро по-малко разходи за превозвачите. Пари, които иначе щяха да отидат директно в цените. Тази мярка засяга всички превозни средства над 3,5 тона. Големите камиони, земеделската техника и дори малките бусове, с които храната стига до хората", заяви премиерът.

Гюров съобщи, че кабинетът е започнал преговори с ЕК за допълнителни подкрепа от 50 млн. евро за транспортния сектор.

Другият важен сектор, който служебният премиер коментира, е хранителният.

"Искаме хората да имат достъп до български плодове и зеленчуци. По тази причина подпомагаме земеделските производители, намаляваме акциза за горивата и изплащаме субсидиите по-рано. Така те ще могат да произведат повече и ще го направят сега, когато е най-важно", обясни той.

Андрей Гюров подчерта, че една от най-силните антиинфлационни мерки е свързана с електроенергията за бизнеса.

"При високи цени ще има работещи компенсации, така че бизнесът да не прехвърля за разходите върху хората. Това важи за всички от индустрията през малките предприятия д фризьорски салони, маникюристи, болници, училища, детски градини. Тези мерки трябва да стигнат до всеки човек и особено до най-уязвимите. Затова вече въведохме директна помощ от 20 евро заради повишените цени на горивата", анализира министър-председателят.