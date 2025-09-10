Според ПП-ДБ всички актове на Сарафов са нищожни

С декларация от парламентарната трибуна от групата на ПП-ДБ днес за пореден път напомниха, че Борислав Сарафов продължава да изпълнява функциите на главен прокурор в нарушение на закона. Изявлението е подготвено заедно със сдружението "Инициатива Правосъдие за всеки".

Лена Бориславова, която прочете декларацията, изтъкна, че според приети от сегашния парламент промени в Закона за съдебната власт лицата, които временно заемат постовете на ръководители на прокуратурата и върховните съдилища, не могат да правят това за повече от 6 месеца. Този срок в случая на Сарафов изтече на 21 юли т.г., след което би трябвало друг да изпълнява функциите на главен прокурор.

От прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) обаче излязоха със становище, според която цитираната по-горе разпоредба не се отнася до заварени случаи, какъвто е този на Сарафов. Бориславова посочи, че при аналогичния случай с Георги Чолаков, който временно управлява Върховния административен съд, съдийската колегия на ВСС е обявила, че той не може да остане на поста – тоест, интерпретацията на съдиите е точно противоположната на тази прокурорите.

"До момента на смяната на Сарафов и Георги Чолаков от постовете, които в момента незаконно заемат, всички техни действия и актове следва да се считат за нищожни и едно правно нищо", декларира Бориславова. По думите й, това, че двамата остават на постовете си, е "незаконно узурпиране на съдебната власт". Политическата отговорност според декларацията на ПП-ДБ пада върху Бойко Борисов и Делян Пеевски, които обединението обвинява в "пълзяща диктатура".