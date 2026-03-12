ВАС отряза прокурор, въстанал срещу Сарафов

Булфото Владимир Николов има седмица да обжалва определението на ВАС, с което жалбата му е оставане без разглеждане.

Върховният административен съд остави без разглеждане жалбата на прокурор Владимир Николов, с която иска да се спре предварителното изпълнение на махането му от ръководния пост на окръжен прокурор на Плевен.

Николов беше наказан дисциплинарно с освобождаване от ръководната длъжност на 18 февруари. Това се случи след проточило се една година дисциплинарно производство, инициирано от и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов миналия април, когато той все още законно заемаше поста. Според Сарафов Николов не е изпълнявал служебните си задължения на окръжен прокурор.

Любопитна подробност е, че по времето, когато беше поискана дисциплинарката, Николов беше председател на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България (АПБ). Предложението на Сарафов дойде точно в навечерието на общото събрание на асоциацията и предвиден избор на нов председател. Сарафов се е изказвал срещу Николов и асоциацията на отчетното събрание на редица прокуратури през седмиците преди сбирката на АПБ, разказаха прокурори пред "Сега". Развил е тезата, че Николов не може да е председател на асоциацията, тъй като гилдийната организация не го е защитила (Сарафов) в процедурата за избор на главен прокурор.

В крайна сметка ръководството на асоциацията беше подменено с приближени до Сарафов прокурори, като новата шефка на организацията - Елица Калпачка, наскоро стана районен прокурор на Благоевград.

След наказанието на Николов в прокуратурата се завихриха процеси, на които не сме ставали свидетели от дълги години. Първо той даде няколко интервюта, в които критикува Сарафов и управленските му методи. Освен това 15 негови колеги излязоха с остра декларация в негова подкрепа, заявявайки, че дори прокурорите имат право да изразяват свободно мнението си.

Междувременно Николов поиска ВАС да спре предварителното изпълнение на наказанието му, докато той води дело срещу него.

В жалбата си той пише, че с допускането на махането му, преди съдът да се е произнесъл за наказанието, ще настъпят трудно поправими вреди - ще се отслаби ръководството на прокуратурата в област Плевен, което ще осуети и затрудни борбата срещу изборните престъпления. Твърди, че предварителното изпълнение ще доведе до значителни щети върху цялостния климат в съдебната система и застрашава обществения и публичен интерес прокурорите да са независими при изпълнение на функциите си.

Той обръща внимание, че дисциплинарното дело е можело да бъде инициирано от по-горен шеф в прокуратурата (например апелативният прокурор на Велико Търново), но не и от главния прокурор. Отделно пледира, че по силата на решение на Съдът на ЕС орган с изтекъл мандат, какъвто е Висшият съдебен съвет след октомври 2022 г., не може да налага дисциплинарни наказания.

Върховните съдии Хайгухи Бодикян (докладчик), Юлия Тодорова и Слав Бакалов приемат, че Николов е трябвало да оспори наказанието си, преди да пуска молби за спиране на предварителното изпълнение. Той го е направил едва на 10 март. Освен това съдиите обясняват, че решението за наказанието на Николов вече е изпълнено - той е отстранен от ръководния пост още с произнасянето на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Тъй като решението на ВСС вече е изпълнено, затова няма как да се търси спиране на предварителното му изпълнение.