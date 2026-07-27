Двойно се вдигат глобите за родители на деца извън училище

Двойно да се увеличат глобите за родители, които не запишат децата си на училище и не осигурят присъствието им в клас. Това предлагат управляващите от "Прогресивна България" с внесени наскоро промени в училищния закон.

В момента родители, които не запишат децата си на градина или училище, се наказват с глоба от 50 до 150 лв. Занапред сумите стават съответно 50 до 150 евро. По същия начин - от 50 лв. на 50 евро скача минималната глоба за родители (максималната се увеличава от 150 лв. на 150 евро), които не осигурят присъствието на децата си на градина или училище. Тук обаче се внасят известни промени - глобата ще се налага, ако те не осигурят участие на децата си в поне 70% от педагогическите ситуации в детските градини и 70% от сбора на задължителните и избираемите часове в училище. При повторно извършване на нарушението глобата няма да е от 100-500 лв., а от 100-500 евро.

С глоба, съответно с имуществена санкция от 5000 до 10 000 евро (досега сумите бяха в лева), ще се наказват физически или юридически лица, които организират и провеждат без регистрация по закона дейности по отглеждане, възпитание и обучение на деца от тригодишна възраст до постъпването им в 1. клас с цел издаване на документ за завършена предучилищна подготовка, както и които провеждат без разрешение валидиране на компетентности на лица с цел издаване на документ за завършен клас, етап или степен на образование.

Автори или издатели на познавателна книжка, учебник или учебен комплект, които разпространяват произведението в отклонение от одобрения проект, ще се наказват с глоба, съответно с имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 евро, а при повторно нарушение - санкция в двоен размер. Двойно - от 5000 до 10 000 евро - ще е глобата за автор или издател, който разпространява произведение, въвеждащо в заблуждение, че е одобрено от министъра на образованието. От 1000 до 5000 евро стават и глобите за центровете за подкрепа на личностното развитие, които не изпълнят в срок задължително предписание, издадено от министър, шеф на РУО или други длъжностни лица.

Другите по-важни промени, предложени от ПБ, са въвеждане на задължителен час по "Религии и добродетели", като родителите ще могат да избират дали детето им да учи по конфесионална или неконфесионална програма, както и нов подготвителен клас за децата, които не са овладели българския език, включително повтаряне на първи клас за тези деца, които и след детска градина и подготвителен клас не са усвоили езика.