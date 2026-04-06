Градската прокурорка почти отрече връзки с Еврото

След дълго мълчание градската прокурорка Емилия Русинова най-сетне излезе с позиция по твърденията, че е завела Теодора Георгиева (по онова време кандидат за европейски прокурор) на среща в "Осемте джуджета" с Петьо Петров - Еврото и че е пътувала в една кола с него през границата.

Русинова обаче не казва много и говори с недомлъвки. Не се разбира дали отрича пътуването си в една кола с Еврото или това, че е водила Георгиева при него. Става ясно обаче, че отрича нещо и заплашва със съд.

"През последните седмици по мой адрес се разпространяват непроверени твърдения, внушения и недопустими публични квалификации, поднесени по начин, създаващ изкривена представа за фактите. Единствената цел е публичното ми дискредитиране", пише Русинова в мейл до медиите.

Тя допълва, че няма да участва в "сценарий, в който медийният шум предшества и замества проверката и произнасянето на компетентния орган". Според нея целта е не е проверка на факти, а създаване на обществена нетърпимост и натиск в точно определен момент.

"Всеки, който разполага с данни за нарушение, следва да ги предостави по съответния законов ред. Всичко извън този ред създава единствено внушения и цели публичен натиск", пише Русинова. Тя е категорична: "Неверни са и твърденията, че съм предлагала или посредничила за срещи и връзки с лица." Не коментира била ли е в "Осемте джуджета" и пътувала ли е с Еврото през границата.

Русинова твърди, че ще съдейства "единствено при проверка по надлежния ред", а няма да води разговор през медиите, нито "в публично внушаване на изводи, преди установяването на фактите".

Тя завършва, че е предприела "необходимите действия за защита на правата и името си" и няма да прави други изявления до приключване на проверките. Не става ясно обаче дали е завела граждански дела срещу някого, или е подала сигнали за набедяване в прокуратурата.

Дотук е ясно, че Софийската градска прокуратура е иззела от ГДБОП проверката по твърденията на Теодора Георгиева, тоест подчинените на Русинова я проверяват. Служебният вътрешен министър Емил Дечев огласи справка за пътувания на Русинова през границата, а служебният правосъден министър Андрей Янкулов каза, че се подготвя предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу нея.