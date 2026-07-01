Договори за мантинели са анексирани по 5-6 пъти

Сключените от държавата договори за монтиране на ограничителни системи по републиканските пътища през 2022 г. са били анексирани по 5-6 пъти. Така стойността на договорите е нараснала лавинообразно, като вместо с договори за 300 млн. лв. тази дейност е финиширала със сметка за 500 млн. лв., обяви регионалният министър Иван Шишков.

Шишков за пореден път отказа да спомене конкретни фирми, но тази информация не е тайна и се съдържа в профила на купувача на възложителя АПИ. Проверка в документите показва, че договорите са сключвани по процедура с прогнозна стойност 130 млн. евро без ДДС, но в последствие контрактите са анексирани и сумите са завишени.

С най-много анекси е фирма “Юпитер 05”, която е взела изпълнението на 2 от общо 6 обособени позиции - Югоизточен район и Южен Централен район. Договорът за Югоизточен район е на крайна стойност 39.8 млн. евро, като по него са сключени общо 5 анекса със завишаване на стойността с общо 18.2 млн. евро, тоест първоначално контрактът е бил за 21.6 млн. евро. Като законово основание за поскъпването е посочен текст от ЗОП, който дава възможност стойността да се изменя, ако в договорите е посочена изрично такава възможност. В договора е записано, че той може да се наддоговаря при наличие на финансов ресурс. Анексите са от 2024 и 2025 г.

Договорът за Южен централен район с “Юпитер 05” с крайна стойност 52.4 млн. евро е анексиран общо 6 пъти, като общият размер на увеличението е 30.8 млн. евро. И този договор първоначално е бил за 21.6 млн. евро. Тук един от анексите е от март 2023 г., когато на власт е било служебното правителство на Гълъб Донев - увеличение с 10.8 млн. евро.

Анекси има и по останалите обособени позиции, макар да са по-малко на брой. Югозападен район, който се държи от друг солиден играч - консорциум между "КВС - системи за пътна сигурност" и МЛГ, има например 4 анекса с общо завишаване на сумата от 25.8 млн. евро до окончателна стойност на договора от 47.6 млн. евро. И тук единият от анексите е от 2023 г., когато е било на власт служебното правителство на Гълъб Донев с Иван Шишков за министър - 10.8 млн. евро. Ето пълната документация по поръчката.

Практиката за допускане на сериозно наддоговаряне на сумите по сключени договори в АПИ е редовна, като в много договори фигурира текст, че стойността може да се завишава при наличие на допълнителни средства. Темата с мантинелите хем се коментира активно от Шишков, хем е неудобна за него, защото договорите са от негово време, макар готвени като процедури от предходно правителство с министър Гроздан Караджов. Според Шишков процедурите и договорите са без проблем, за разлика от анексирането. Не е ясно защо обаче има анексиране и в негов мандат.

Темата стана особено гореща, след като вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че зад двете дружества, които печелят поръчки за мантинели, прозира косвена връзка с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. От ГЕРБ обявиха, че ще съдят Демерджиев, и изтъкнаха, че договорите са именно от времето на Шишков.

ПРЕКРАТЕНА

Междувременно скандалната нова поръчка за мантинели с огромна прогнозна стойност от 491 млн. евро без ДДС, по която бе извършено класиране в последния момент преди встъпването в длъжност на кабинета "Гюров", най-сетне е прекратена. С решение от вчера на конкурсната комисия процедурата се прекратява.

Като аргумент е посочено решение на възложителя да реорганизира районирането и да заложи и нов тип дейности, съобразени с изискванията на действащата нормативна уредба. По тази поръчка имаше избран изпълнител за позиции 1, 2 и 6 - консорциуми с участието на "КВС - системи за пътна сигурност" и изпълнител за позиции 4 и 5 - консорциуми с участието на "Юпитер 05" и "Аква Конструкшън".

Междувременно стана ясно, че тази дейност ще се изпълнява по инхаус възлагане от "Автомагистрали". На въпрос защо се връщат към инхаус договори Шишков се ядоса и коментира, че това е по-добро решение от възлагането при раздути цени.