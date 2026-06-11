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ПБ допуска арести по скандала с "Баба Алино"

На закрито заседание комисията за контрол върху службите за сигурност изслуша шефа на ДАНС за корпорация КУБ

11 Юни 2026
Комплексът Forest Club в местността Баба Алино, е изграден от корпорация КУБ на украинския гражданин Олег Невзоров.
https://forestclub.bg/
Комплексът Forest Club в местността Баба Алино, е изграден от корпорация КУБ на украинския гражданин Олег Невзоров.

Парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност взе единодушно решение да се изисква цялата информация от Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) за корпорация КУБ. Това съобщи БТА, като цитира Асен Василев, председател на „Продължаваме промяната“, след закрито заседание на комисията по повод скандала с незаконното застрояване на местността "Баба Алино" край Варна.

Заседанието на комисията се проведе при закрити врата, тъй като съдържаше класифицирана информация, а на него присъства и председателят на ДАНС Станчо Станев.

Председателят на комисията Румен Миланов от „Прогресивна България“ съобщи, че информацията е достатъчна, за да се стигне до арести. "Запознахме се достатъчно подробно с дейността на ДАНС. Тепърва ще има да се изясняват много неща по този казус. Ясно е, че някои служби не са си свършили работата", каза още Миланов. 

Той допълни, че ДАНС и службите имат информация къде е се намира собственикът на КУБ - украинският гражданин Олег Невзоров. По думите на Миланов не може да се каже, че КУБ може да застраши националната ни сигурност, но показва, че има пропуски по тази линия. 

В рамките на 51-вото Народно събрание комисията 11 поредни пъти не събираше кворум, за да изслуша шефа на ДАНС тносно дейността на КУБ в България, като инициативата за изслушването тогава беше на "Възраждане".

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Ключови думи:

КУБ, Баба Алино

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