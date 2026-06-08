Институциите изнамериха в гората незаконна вода за Баба Алино

Откъде и как е вземал вода т.нар. незаконен град край Варна? На този въпрос отговориха днес институциите, или поне са напът.

Екоминистерството съобщи, че след сигнали и проверка в местността Баба Алино са открити две незаконни съоръжения за вземане на вода. Те не фигурирали в регистрите. "Едното е разположено във вкопана шахта с метален капак, а наличната тръбна мрежа в нея сочи към нерегламентирано ползване. Другото в момента се проверява. При огледа на съседна сграда са открити монтирани водомерни устройства към водопроводи, обслужващи жилищни сгради. Проверката не е приключила", се уточнява в съобщението.

По темата се задейства и областният управител на Варна Марио Смърков. "Управителят на ВиК го е уведомил, че в дружеството не е постъпвало искане за изграждане на съоръжение за вода за питейно-битови нужди на селището", се казва в разпространена от институцията информация. Утре е насрочена проверка на терен в присъствието на медиите. Посочена е локация в гориста местност.

Междувременно една от свързаните със селището фирми обжалва в местния административен съд казуса с оградата. От съобщение на съда става ясно, че на 27 май Регионалната дирекция по горите е заповядала демонтаж в 10-дневен срок. Това явно не е станало, защото през уикенда горските инспектори, под ръководоството на министър Пламен Абровски, започнаха да събарят съоръжението. Самият съд пък е констатирал нередовности на жалбата и засега я остави без движение.