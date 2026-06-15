Зам.-министър тихомълком бе изваден от кабинета

Един от първите назначени заместник-министри в кабинета "Радев" тихомълком изчезна от състава на министерството на околната среда и водите. Името на Атанас Костадинов вече липсва от екипа на министър Росица Карамфилова. Изваждането му бе забелязано първо от Тома Белев от "Зелено движение". "Сега" зададе въпроси на правителствената пресслужба, но към момента все още няма допълнителна информация оттам за Костадинов.

"Назначават ги с шум и фанфари и ги освобождават тихомълком. Някой управляващ дали ще обясни защо Атанас Костадинов вече не е заместник министър на околната среда? Все пак беше първият назначен заместник министър в този кабинет веднага след клетвата на Министерския съвет", коментира Тома Белев във "Фейсбук".

Последните новини от екоминистерството с участието на Костадинов са от 3 юни, когато той е обявил началото на проверки за състоянието на язовири и речни корита.

Костадинов беше назначен за зам.-министър на 8 май с първата партида назначения на новия кабинет. Той има дългогодишен опит във формирането и изпълнението на държавната политика по опазването на околната среда, пише в биографичната справка за него при едно от назначенията му в последните години – това в кабинета "Желязков" от миналия февруари. В периодите 2005 г. – 2009 г., както и 2013 г. – 2014 г. е заемал длъжността заместник-министър на околната среда и водите. Бил е народен представител в 44-то, 45-то и 46-то Народно събрание, където е бил член на Комисията по околната среда и водите, както и Комисия по енергетика. Бил е част от политическия кабинет на МОСВ и като съветник и парламентарен секретар. Притежава дългогодишен делови опит в областта на управлението на инвестиционни и инфраструктурни проекти. Атанас Костадинов има две магистратури от СУ „Св. Климент Охридски“, бил е докторант към Института по социология при Българска академия на науките, старши аналитик в Център за изследване на демокрацията, специализант в Университета в Харвард, John F. Kennedy School of Government.