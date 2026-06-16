Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Радев уволнил зам.-министър с писмо по куриер

Министерският съвет продължава да мълчи за махането на Атанас Костадинов от екоминистерството

Днес, 17:22
Атанас Костадинов
БГНЕС
Атанас Костадинов

Случаят със зам.-министъра на околната среда и водите Атанас Костадинов става все по-абсурден. Пресслужбата на Министерския съвет все още мълчи по въпроса, като нито потвърждава, нито отрича информацията. Удивително е, че заповедите на министър-председателя, който назначава и уволнява зам.-министрите, не се публикуват никъде. Така официално такова уволнение няма, нито пък има мотиви за него. То обаче е съвсем реално, а Костадинов разказва пред "Клуб Z" как се е случило.

"Аз бях в командировка по един сигнал за незаконно строителство. Министърът ми звънна, че е дошло от Министерския съвет в писмен вид – по куриер. То е и такъв редът. Тя също беше много изненадана", разказва Костадинов за събитията от 8 юни (заповедта влиза в сила от 9 юни). "Дошло е в писмен вид – от Министерския съвет към министерството в запечатан плик, който министърът отваря и... Тя все пак е жена и е по-емоционална и реагира по определен начин", допълва той.

До ден днешен Костадинов няма представа с какви мотиви е освободен от Румен Радев. Преди проверката за незаконно строителство той се занимаваше с проверките на язовири и речни корита покрай наводненията. По повод публикации, че е имало заплахи срещу него заради установени незаконни строежи, зам.-министърът каза, че няма такова нещо.

"Сега" попита вчера Министерския съвет освободен ли е Костадинов и с какви мотиви, но пресслужбата не удостои с отговор запитването.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Атанас Костадинов

Още новини по темата

Зам.-министър тихомълком бе изваден от кабинета
15 Юни 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: #КорупцияЛийкс разкри фабрика за подслушване на магистрати
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изборът на ЦИК е стъпка към увековечаване на статуквото
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса