Радев уволнил зам.-министър с писмо по куриер

Случаят със зам.-министъра на околната среда и водите Атанас Костадинов става все по-абсурден. Пресслужбата на Министерския съвет все още мълчи по въпроса, като нито потвърждава, нито отрича информацията. Удивително е, че заповедите на министър-председателя, който назначава и уволнява зам.-министрите, не се публикуват никъде. Така официално такова уволнение няма, нито пък има мотиви за него. То обаче е съвсем реално, а Костадинов разказва пред "Клуб Z" как се е случило.

"Аз бях в командировка по един сигнал за незаконно строителство. Министърът ми звънна, че е дошло от Министерския съвет в писмен вид – по куриер. То е и такъв редът. Тя също беше много изненадана", разказва Костадинов за събитията от 8 юни (заповедта влиза в сила от 9 юни). "Дошло е в писмен вид – от Министерския съвет към министерството в запечатан плик, който министърът отваря и... Тя все пак е жена и е по-емоционална и реагира по определен начин", допълва той.

До ден днешен Костадинов няма представа с какви мотиви е освободен от Румен Радев. Преди проверката за незаконно строителство той се занимаваше с проверките на язовири и речни корита покрай наводненията. По повод публикации, че е имало заплахи срещу него заради установени незаконни строежи, зам.-министърът каза, че няма такова нещо.

"Сега" попита вчера Министерския съвет освободен ли е Костадинов и с какви мотиви, но пресслужбата не удостои с отговор запитването.