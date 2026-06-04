Семейство разкрива фалшификации в Баба Алино, но без резултат

Обещание за мечтан имот край морето. Вместо това – нередности, фалшиви документи и месеци на несигурност. Така започва историята на семейство, което инвестира в жилище в местността Баба Алино и впоследствие се оказва част от измамна схема. От съображения за сигурност ще запазим анонимността на събеседника ни, разказва БНТ.

През 2024 г. семейството избира апартамент в комплекса край Варна. Живеят постоянно в чужбина и се прибират в България само през лятото. Рекламни материали ги убеждават, че имотът в „Баба Алино“ е добра инвестиция и скоро след огледа заплащат половината от стойността му – около 52 000 евро. "Не очаквах, че ще видя такова нещо. Гората беше превърната в строителна площадка. Първият ни въпрос беше към брокерката Ирена – а какво се случва с гората? Вие строите в гората! Имате ли разрешителни? Тя каза: "Да, имаме разрешителни, всичко е наред. Гората ще бъде облагородена, тук ще бъде един чудесен парк."

Година по-късно семейството се връща с намерение да започне довършителните работи в жилището. Тогава забелязва нещо необичайно – в апартамента няма предвидени електрически изводи и ключове за осветление. На пръв поглед дребен детайл, но именно той поражда първите сериозни съмнения. "Този човек, който дойде на оглед и евентуално да извърши интериорния дизайн, поиска скицата, която трябва да се издаде от общината. Те такава скица не ни представиха."

Следват срещи с институциите. Първо семейството търси съдействие от главния архитект на Варна Виктор Бузев и от главния архитект на район „Приморски“ Сергей Димитров.

"Не очаквахме, че евентуално биха започнали един такъв огромен, мащабен проект без да имат разрешителни за строеж. Но се оказа по време на срещата ни с господин Бузев, че изобщо не фигурират нашите сгради в кадастралния план на града. Останахме безмълвни! И го попитахме, в случая вие няма ли да се самосезирате, да направите нещо по въпроса. Вървете, вижте, там са сградите. Показахме снимки от сградите - "Не, аз там няма да отида", бяха думите. Впоследствие ни изпрати при господин Сергей Димитров. Отговорът беше един и същ."

Пред БНТ главният архитект Виктор Бузев казва: "Разрешения за строеж и удостоверения за търпимост аз за тази територия не съм издавал.Тази територия няма ПУП – едно от основните изисквания за издаване на разрешения. Обясних, че за мен това е измама и че не знам какво са си купили, те така и не можаха да ми покажат. Главният архитект не се занимава с незаконно строителство – с това се занимават органите по строителния контрол. То трябва много документи да има, докато се стигне до разрешение за строеж. Там има доста преписки от едни служби, така или иначе те ще излязат в един момент."

Междувременно семейството започва разговори и с представители на инвеститора. "Поискахме документи за строеж – те ни показаха един документ, който се оказа фалшив. А как го разбрахме, че е фалшив? Тайно заснехме документа. Започнаха да ни обясняват, че с удостоверение за търпимост имат право на строеж. При втората среща ни показаха съвсем различен документ със съвсем различни номера. Върнахме се обратно при господин Сергей Димитров и той потвърди опасенията ни, че документът не отговаря – нито на номера, нито на имената, нито на парцела. Господин Бузев ни каза: „Защо не дойдохте по-рано при мен да се допитате?“. Архитект Бузев се оправдава, че "Има над 5 хиляди души на приемен ден за времето, в което съм главен архитект. Това са единствените хора, които дойдоха да питат за тази територия какво се случва, има ли документи. Никой друг – нито нотариус, нито адвокат – никой не дойде да пита."

По думите на жената в хода на комуникацията с представители на корпорация „КУБ“ са получили предупреждения, които са възприели като намек да не говорят публично за случая. "Казаха: „Ние знаем къде работите, проучили сме ви!“

След месеци на проверки, разговори с адвокати и обикаляне по институции, в крайна сметка корпорация КУБ връща обратно вложените средства. Но възникват въпроси – какво ще се случи с останалите купувачи?

БНТ е установила връзка със семейството с помощта на онлайн платформата „Граждани на квартала“.

В момента в ДНСК във Варна тече двуседмична проверка, наредена от регионалния министър Шишков, на всички строителни документи на Баба Алино.