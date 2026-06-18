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Правителството обсъжда прогресивен данък върху жилищата

Идеята е по-голям брой жилища да се облагат с по-висока ставка

Днес, 12:34
Идеята е собствениците на повече жилища да плащат по-висок данък.
Илияна Кирилова
Идеята е собствениците на повече жилища да плащат по-висок данък.

Правителството счита за безвъзвратно  остарели данъчните оценки на имотите и мисли за промени в начина, по който се определя основен данък - върху жилищните имоти. Според премиера Румен Радев при собственици на повече от едно жилище може да се мисли за прогресивна скала на данъка и ставките да са различни. Това обаче няма как да бъде въведено без свързване на информационните регистри за притежаваните от лицата жилищни имоти. 

Това обяви Радев на среща на Националното сдружение на общините в България по повод 30-тата годишнина на сдружението. Радев обеща на среща и бъдеща децентрализация на част от данъците. 

“Трябва да мислим как да облагаме прогресивно броя на жилищата. Първото основно жилище трябва да бъде на една стойност, но следващите могат да бъдат на повишаваща се скала”, даде пример Радев. Той призна, че се работи в тази посока, но тя не може да стане без връзка между данъчните на различните общини. “Ще ви помогнем, за да може да се разгърне това прогресивно облагане на брой жилища. Но трябва да бъдем внимателни, защото това може да доведе до вдигане на наемите”, каза Радев. 

В момента жилищните имоти се облагат със ставка върху определената данъчна оценка на имота, като общините имат много голяма свобода да определят размера на ставката - в диапазона от 0.1 до 4,5 на 1000 върху оценката на имота. В момента данъкът върху основното жилище се дължи в намален размер - 50%, за следващи намаление няма. Няма обаче прогресивна скала с нарастване на стойността или броя на притежаваното. Не е ясно до какъв финансов ефект може да доведе евентуална прогресивна скала. Подобни модели в Европа съществуват, като се отчита стойността на притежаваното имущество. В момента има голям проблем с контрола върху отстъпката за първо жилище именно заради липсата на връзка между системите. Разчита се на декларация от страната на самия собственик. Към момента идеята не е детайлизирана и не е ясно мисли ли се тя да се прилага към жилищни имоти на фирми и как. Възможно е да възникнат проблеми при отчитане на идеални части и други затруднения. Подобна идея за по-висок данък върху жилища, купувани с инвестиционна цел от граждани, лансира в началото на мандата и екипът около кмета Васил Терзиев. Идеята се провали. 

Правителството мисли и за децентрализация на част от данъчните постъпления, които влизат в централната хазна. L В момента данък общ доход и корпоративния данък постъпват директно в хазната, както и косвените данъци. През годините е било обсъждано част от подоходния данък и корпоративния да се връщат в конкретната община, в която са заработени. Радев не навлезе в детайли каква точно е идеята в момента. "Такава децентрализация ще засили усещането за собственост на гражданите върху парите, които внасят в хазната, и ще повиши гражданското участие. Тя ще стимулира и общините да търсят повече инвестиции и да са по-активни", коментира Радев. Той обаче допълни, че следва да се изготви справедлив механизъм за изравнителни субсидии, защото има риск от увеличаване на ножицата между общините. Това е дългогодишно искане на общините и обещания в такава посока са давани, досега без успех. 

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