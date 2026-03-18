ГДБОП арестува двама китайци от "триадите" в столичен мол

Те купили 23 от най-скъпите смартфони с чужди карти

Днес, 16:16
ГДБОП илюстрира съобщението си за ареста с тази снимка
ГДБОП
ГДБОП илюстрира съобщението си за ареста с тази снимка

Киберполицаите на ГДБОП задържаха двама членове на международната престъпна група „триади“ непосредствено след финансова измама в София, съобщават от антимафиотската служба. 

Специализираната операция е проведена в София по образувано досъдебно производство за дейността на организирана престъпна група, извършваща тежки финансови престъпления на територията на страната.

В хода на проведените действия по разследването е установено намерението на мъжете да закупят няколко мобилни устройства едновременно от два столични търговски центъра за сметка на други онлайн потребители на банкови услуги. Те са задържани на изхода на магазините, непосредствено след направените покупки.

При обиските у тях са открити 18 от най-скъпите смартфони, които те закупили с чуждите банкови карти. При претърсване на наетата от двамата хотелска стая са иззети още 5 мобилни устройства.

Мъжете са идентифицирани като китайски граждани, единият от които вече познат на българските правоохранителни органи като извършител на идентично престъпление. Установена е и съпричастността им към международната организирана престъпна група, специализирана в извършване на киберпрестъпления, наречена “Smishing Triad” (Смишинг триади).

За групата има общодостъпни данни, че оперира в над 120 държави по света, като основната й дейност е добиване на чувствителни данни, които използват за лична облага, за търговия или рекет в интернет пространството, и др.

В общия случай чрез фишинг съобщения те подвеждат жертвите да предоставят банковите си данни, след което поемат контрола на чуждите сметки.

Двамата задържани в София са оставени в ареста за до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор от Софийската градска прокуратура.

По искане на прокуратурата, от съда на двамата е наложена постоянна мярка „задържане под стража“.

Още новини по темата

И ключовите ГДБОП, полиция, жандармерия, барети са с нови шефове
06 Март 2026

"Вътрешна сигурност" арестува служител на "Киберпрестъпност" в ГДБОП
05 Март 2026

ГДБОП издирва кой стои зад сатиричната страница "Копейкин"
15 Февр. 2026

Коалицията Борисов-Пеевски прати КПК в историята
28 Яну. 2026

Разпарчетосването на КПК е на финалната права
27 Яну. 2026

Трима варненци са арестувани за международна измама с QR кодове
20 Дек. 2025

Вълна от киберизмами с фалшиви обяви за коли залива България
17 Дек. 2025

Арестуван е шефът на централното Пето РПУ в София
12 Дек. 2025

Познат у нас гръцки професор е арестуван за трафик на антики
23 Ноем. 2025

200 фирми са загубили над 20 млн. евро след киберизмами
22 Ноем. 2025

35 души с антики за над 100 млн. евро са арестувани в България
20 Ноем. 2025

Прокуратурата предаде на съд мъчителите на животни от Перник
12 Ноем. 2025

ГДБОП издебна 113 деца с рисково поведение в мрежата
12 Ноем. 2025

24 души са ощетили бюджета с над 30 млн. лв. чрез "китайско карго"
16 Окт. 2025

