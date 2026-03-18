ГДБОП арестува двама китайци от "триадите" в столичен мол

ГДБОП ГДБОП илюстрира съобщението си за ареста с тази снимка

Киберполицаите на ГДБОП задържаха двама членове на международната престъпна група „триади“ непосредствено след финансова измама в София, съобщават от антимафиотската служба.

Специализираната операция е проведена в София по образувано досъдебно производство за дейността на организирана престъпна група, извършваща тежки финансови престъпления на територията на страната.

В хода на проведените действия по разследването е установено намерението на мъжете да закупят няколко мобилни устройства едновременно от два столични търговски центъра за сметка на други онлайн потребители на банкови услуги. Те са задържани на изхода на магазините, непосредствено след направените покупки.

При обиските у тях са открити 18 от най-скъпите смартфони, които те закупили с чуждите банкови карти. При претърсване на наетата от двамата хотелска стая са иззети още 5 мобилни устройства.

Мъжете са идентифицирани като китайски граждани, единият от които вече познат на българските правоохранителни органи като извършител на идентично престъпление. Установена е и съпричастността им към международната организирана престъпна група, специализирана в извършване на киберпрестъпления, наречена “Smishing Triad” (Смишинг триади).

За групата има общодостъпни данни, че оперира в над 120 държави по света, като основната й дейност е добиване на чувствителни данни, които използват за лична облага, за търговия или рекет в интернет пространството, и др.

В общия случай чрез фишинг съобщения те подвеждат жертвите да предоставят банковите си данни, след което поемат контрола на чуждите сметки.

Двамата задържани в София са оставени в ареста за до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор от Софийската градска прокуратура.

По искане на прокуратурата, от съда на двамата е наложена постоянна мярка „задържане под стража“.