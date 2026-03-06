И ключовите ГДБОП, полиция, жандармерия, барети са с нови шефове

Едни от най-ключовите структури в МВР - ГДБОП, националната полиция, жандармерията и отряда за борба с тероризма, са с нови шефове. Това стана факт, след като кадровата чистка отвя предишните директори на въпросните структури. Само за часове със заповеди на министъра на вътрешните работи Емил Дечев бяха освободени от длъжност директорите на Главна дирекция „Национална полиция“ Захари Васков, на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) Боян Раев и на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ Николай Николов.

Сега с нови заповеди на Дечев са назначени и техни приемници. Така главен комисар Емил Пармаков е временно преназначен на длъжност директор на Главна дирекция „Национална полиция“. От септември 2022 г. до момента той заемаше поста зам.-директор на ГДНП.

Новият директор на ГДБОП пък е Мартин Златков. Той е с над 25 години опит в сферата на борбата с трансграничната организирана престъпност и е заемал различни длъжности в структурата на ГДБОП. МВР твърди, че той е добре познат на международните партньори "като ръководител и участник в редица значими национални и международни специализирани операции". Работил е в икономическа полиция на СДВР, бил е в ГДБОП и началник на сектор в ДАНС. Посочено е, че владее английски, немски и руски език.

Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ е поета от Петър Антиев, който досега беше заместник. Начело на двете основни звена – „Жандармерия“ и Специализирания отряд за борба с тероризма, известен още и като отряда на баретите, застават съответно Георги Алексиев и Драгомир Таков.

В петък вътрешният министър Емил Дечев свика национално съвещание. То дойде след кадровата чистка, при която освен горепосочените постове, бяха сменени главният секретар на МВР и 23 от 28-те областни директори на МВР.

„Искам да бъдете смели като тигри, да бъдете решителни в предстоящите дни до парламентарните избори, да действате безкомпромисно срещу всеки опит за купуване на гласове, за контролиран или корпоративен вот. Ако действате в рамките на закона, винаги ще ви защитя, в мое лице ще намерите железен съюзник в труден момент, при оказан натиск срещу вас от когото и да е”, каза Дечев пред състава.

Той подчерта, че не иска да се стига до касиране след вота. Дечев заяви още, че Законът за МВР дава достатъчно правомощия на полицейските органи да осигурят законосъобразни, честни, прозрачни и демократични избори.

„Ако това в миналото не се е случвало, проблемът може да се търси най-вече в политическата воля. В мое лице, в лицето на настоящото правителство и неговия ръководител Андрей Гюров, искам да ви уверя, че ще бъдем безкомпромисни, последователни и ще направим всичко възможно за истински, честни, законосъобразни избори”, каза Дечев.

Той каза, че ще изисква анализ колко обвинителни актове завършват с оправдателни присъди.

В националното съвещание на МВР участие взе Ваня Стефанова, заместник на главния прокурор. Интересно е, че там не дойде изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

"Ще бъдем безкомпромисни, но и безпристрастни. Няма да бъде пожален никой, за когото бъдат събрани достатъчно доказателства, че е извършил престъпление", каза Стефанова. Тя отбеляза, че резултатите при противодействие на престъпленията против политическите права винаги са големи и достатъчно ефективни, когато има взаимодействие и своевременен обмен на информация.