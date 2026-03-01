МВР-шефът е сменил светкавично 23 от 28-те областни директори

Вътрешният министър Емил Дечев успя да смени светкавично 23-ма от всички 28 областни директори. Това се разбра от участие на МВР-шефа в "На Фокус" по Нова тв.

До този момент нямаше никаква официални информация колко точно директори са освободени. Имаше само изявления на вътрешния министър, че сменените ще са повече от 5. Смените са започнали в четвъртък и за три дни са сменени 80 на сто от директорите.

Полуофициално стана ясно, че сред тях са шефовете на областните дирекции в Разград, Търговище, Велико Търново и Габрово. В Разград поста зае Петър Ванев, в Търговище е назначен Мариан Михайлов, в Габрово - Георги Георгиев, а във Велико Търново - бившият началник на Районното управление на МВР в Горна Оряховица Мариян Лонгинов.

Очакваше се да бъдат сменени и директорите на Бургас, Перник, Кюстендил и Благоевград. Появиха се информации, че те са били уведомени още в четвъртък, че ги освобождават. Привикани бяха и директорите на Кърджали, Монтана, Враца.

Неофициално бе обявено, че директорите на областната дирекция в София и този във Враца също са преназначен, но все още не е ясно кой ще заеме длъжностите им. Това са двете дирекции, които разследват случаите в Петрохан и край Околчица.

Сега всъщност въпросът е не кой е махнат, а кой е останал.

Появиха се информации, че не малка част от новите директори са от времето на Бойко Рашков като вътрешен министър. Двама от тримата зам. министри на вътрешните работи също са от негово време - Калоян Калоянов беше директор на МВР в Бургас, а Калоян Милтенов беше шеф на СДВР.

„Дебело ще подчертая, че и новите не трябва да се считат за непоклатими. Ако видим нарушения на закона, няма ни попречи и тези нови да сменим”, натърти в неделя Дечев. „За да се направят честни, законосъобразни избори, трябва да имаме доверие в директорите на областните дирекции”, каза още той.

Дечев потвърди, че ще има промени и в ръководствата на районните управления. „Предстои преглед на това ниво. Започнахме от най-високото – главен секретар и зам.-главен секретар, слязохме към директори на областни дирекции, предстои да видим директорите на районни дирекции”, каза той.

Дечев коментира, че атаките срещу него са от първия ден. „Трябваше да проведа разговори с главния секретар и заместник главния секретар, за да им обясня защо трябва да се разделим. 30 минути след това изтече в социалните мрежи, че съм щял да уволнявам разследващите по случая „Петрохан”, което не е вярно. Те са си на постовете и си вършат работата”, каза Дечев. Той отрича да е оказвал натиск върху разследващи по случая.

Смята, че е правилно да бъде информиран на какъв етап е разследването, въпреки че няма право да дава указания на разследващите.