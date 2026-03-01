Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

МВР-шефът е сменил светкавично 23 от 28-те областни директори

Емил Дечев смята, че така ще се осигурят честни, демократични и законосъобразни избори

01 Март 2026Обновена
Емил Дечев
Булфото
Емил Дечев

Вътрешният министър Емил Дечев успя да смени светкавично 23-ма от всички 28 областни директори. Това се разбра от участие на МВР-шефа в "На Фокус" по Нова тв. 

До този момент нямаше никаква официални информация колко точно директори са освободени. Имаше само изявления на вътрешния министър, че сменените ще са повече от 5. Смените са започнали в четвъртък и за три дни са сменени 80 на сто от директорите.

Полуофициално стана ясно, че сред тях са шефовете на областните дирекции в Разград, Търговище, Велико Търново и Габрово. В Разград поста зае Петър Ванев, в Търговище е назначен Мариан Михайлов, в Габрово - Георги Георгиев, а във Велико Търново - бившият началник на Районното управление на МВР в Горна Оряховица Мариян Лонгинов.

Очакваше се да бъдат сменени и директорите на Бургас, Перник, Кюстендил и Благоевград. Появиха се информации, че те са били уведомени още в четвъртък, че ги освобождават. Привикани бяха и директорите на Кърджали, Монтана, Враца.

Неофициално бе обявено, че директорите на областната дирекция в София и този във Враца също са преназначен, но все още не е ясно кой ще заеме длъжностите им. Това са двете дирекции, които разследват случаите в Петрохан и край Околчица.

Сега всъщност въпросът е не кой е махнат, а кой е останал.

Появиха се информации, че не малка част от новите директори са от времето на Бойко Рашков като вътрешен министър. Двама от тримата зам. министри на вътрешните работи също са от негово време - Калоян Калоянов беше директор на МВР в Бургас, а Калоян Милтенов беше шеф на СДВР.

„Дебело ще подчертая, че и новите не трябва да се считат за непоклатими. Ако видим нарушения на закона, няма ни попречи и тези нови да сменим”, натърти в неделя Дечев. „За да се направят честни, законосъобразни избори, трябва да имаме доверие в директорите на областните дирекции”, каза още той.

Дечев потвърди, че ще има промени и в ръководствата на районните управления. „Предстои преглед на това ниво. Започнахме от най-високото – главен секретар и зам.-главен секретар, слязохме към директори на областни дирекции, предстои да видим директорите на районни дирекции”, каза той.

Дечев коментира, че атаките срещу него са от първия ден. „Трябваше да проведа разговори с главния секретар и заместник главния секретар, за да им обясня защо трябва да се разделим. 30 минути след това изтече в социалните мрежи, че съм щял да уволнявам разследващите по случая „Петрохан”, което не е вярно. Те са си на постовете и си вършат работата”, каза Дечев. Той отрича да е оказвал натиск върху разследващи по случая.  

Смята, че е правилно да бъде информиран на какъв етап е разследването, въпреки че няма право да дава указания на разследващите.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Емил Дечев, областни директори

Още новини по темата

Вътрешният министър обеща повече от 5 смени на областни директори
28 Февр. 2026

Полицаят, срещнал се с МВР-шефа в ресторант, отрече да е имало натиск
25 Февр. 2026

Премиерът: Срещу вътрешния министър е задействана операция по сплашване

25 Февр. 2026

Йотова иска още документи, преди да реши за смяната на главсека на МВР
24 Февр. 2026

Прокуратурата: Високопоставени от МВР подадоха сигнал срещу министъра си
24 Февр. 2026

Кабинетът предложи освобождаването на главния секретар на МВР
23 Февр. 2026

Трифонов: Привикал ли е МВР-шефът в ресторант полицаите по "Петрохан"
22 Февр. 2026

Вътрешният министър задейства отстраняването на главния секретар на МВР
20 Февр. 2026

Новият МВР-шеф допусна да има чуждестранна експертиза по "Петрохан"
19 Февр. 2026

Ще се "джурка" нов съдия по делото срещу Петков и Божанов
10 Дек. 2025

ВСС освободи Емил Дечев, за да стане зам.-министър на правосъдието
25 Яну. 2022

След случая "Полфрийман" има опасност от съдийски популизъм
10 Окт. 2019

Съдия: Когато съдът угажда на улицата, правосъдието напуска залата
26 Септ. 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Сарафов вечен ли е или да?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Правителството и честните избори тръгнаха с фал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Атаката срещу Радев и Доган ще нарани българите в чужбина
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?