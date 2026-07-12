МВР спипа шеф и "мулета", крадящи коли от Германия

Банда, изнасяща автомобили от Германия за България, бе спипана от МВР. Акцията е на „Гранична полиция“, задържани са 10 души, сред тях т.нар мулета и организаторът. Четирима думи са дадени на прокурор. Измамата е за около 900 000 евро, уточниха от "Гранична полиция". Голяма част от действията на групата у нас са протичали в Северозападна България.

Автомобилите са били отдавани като Rent A Car в Германия. Българи ги наемали с личните си документи и ги докарвали в България. Разследването е започнало след зачестяване у нас на намерени моторни превозни средства, обявени за издирване в Германия. Установени са доказателства за общо 15 коли, мотоциклет, иззети са документи и платежни инструменти.