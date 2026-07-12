Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

МВР спипа шеф и "мулета", крадящи коли от Германия

Днес, 10:01
Момент от задържанията.
FB/ГД
Момент от задържанията.

Банда, изнасяща автомобили от Германия за България, бе спипана от МВР. Акцията е на „Гранична полиция“, задържани са 10 души, сред тях т.нар мулета и организаторът. Четирима думи са дадени на прокурор. Измамата е за около 900 000 евро, уточниха от "Гранична полиция". Голяма част от действията на групата у нас са протичали в Северозападна България.

Автомобилите са били отдавани като Rent A Car в Германия. Българи ги наемали с личните си документи и ги докарвали в България.  Разследването е започнало след зачестяване у нас на намерени моторни превозни средства, обявени за издирване в Германия. Установени са доказателства за общо 15 коли, мотоциклет, иззети са документи и платежни инструменти.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

автомобили, кражби, МВР, полиция, арести, коли, Гранична полиция, Rent A Car

Още новини по темата

Шофьорът на тира от катастрофата на АМ "Тракия" е задържан за 72 часа

11 Юли 2026

7057 души вземат пенсия и заплата в МВР
07 Юли 2026

300 роми влязоха в схватка с камъни и стрелба в Асеновград
06 Юли 2026

Демерджиев: Десислава Атанасова е ползвала 2 паспорта при пътуванията си
05 Юли 2026

Шефът на ВиК-Бургас е обвинен в умишлена безстопанственост

04 Юли 2026

Не всяка мощна кола става за теглене на ремарке или каравана
03 Юли 2026

Един човек от задържаните 25 за "Баба Алино" остава в ареста
26 Юни 2026

Как да поддържаме колата хладна през лятото
26 Юни 2026

7 души са арестувани във варненско кметство заради "Баба Алино"
25 Юни 2026

Колите се превърнаха в уиджети и това промени пазара
18 Юни 2026

Полицията в София задържа младеж, опитал се да отвлече кола с дете
18 Юни 2026

Полицията извърши арести в район на ДПС заради фиктивен ремонт
17 Юни 2026

Сметната палата проверява МВР за изхарчени 1,3 млрд. лв. за пожари
16 Юни 2026

МВР показа как хваща нарушители на пътя чрез цивилни коли
13 Юни 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса за скандала с полетите на Пеевски и Атанасова
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Олигархията бяга, кюфтетата се подобриха - пълен прогрес при Радев
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Прогресивна България" си изпроси протестите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса