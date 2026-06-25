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Как да поддържаме колата хладна през лятото

Съвети и решения за шофьорите в най-горещите дни от годината

26 Юни 2026

С настъпването на лятото горещото време носи не само удоволствие от почивката, но и сериозни предизвикателства за шофьорите. Да се качиш в кола, загряла на слънце, е като да влезеш в сауна. А поддържането на комфортна температура в купето не е само въпрос на удобство, но и от критичен аспект на пътната безопасност.

От първото климатизирано превозно средство, въведено от Packard през 1939 г., до съвременните системи с R-134a или по-новите хладилни агенти R-1234yf (поради по-малкото им въздействие върху глобалното затопляне), технологиите са изминали дълъг път, за да направят пътуванията по-комфортни. Ето и най-добрите съвети, за да бъде лятното шофиране хладно и безопасно.

 

Опасност от прегряване: защо прохладата е важна за шофьора

Всички знаят, че тъмните коли, особено черните, абсорбират значително повече слънчева светлина, което може да повиши температурата в купето с 5-10°C повече, в сравнение със светлите модели, което прави въпроса за охлаждането още по-актуален.

Качването в гореща кола не е само неприятно, но може значително да повлияе на концентрацията и времето за реакция. Изследвания на SEAT показват, че температурите от над 35°C в купето може да нарушат способността за шофиране по същия начин, както нивото на алкохол в кръвта от 0.5 промила. Това е опасно близо до максимално допустимия лимит в много страни. Повишаването на температурата само с пет градуса, от 25°C до 30°C, намалява времето за реакция на шофьорите с до 20%.

 

Ефективни методи за охлаждане на интериора на автомобила

Започнете деня правилно: Дори сутринта да е хладна, включете климатика. Той ще помогне колата да устои на покачващите се температури през целия ден. Това е много по-ефективен начин от чакането автомобилът да загрее и след това да се включи климатик.

Използвайте рециркулация на въздуха: Ако се качвате във вече затоплен автомобил, функцията за рециркулация в комбинация с климатик ще помогне за по-бързо охлаждане на интериора. По този вече охладеният въздух циркулира, намалявайки натоварването върху климатичната система. Въпреки това, след достигане на желаната температура, е по-добре да се изключи циркулацията или да се премине в „автоматичен“ режим, за да се избегне замъгляване на прозорците и застояване на въздуха за задните пътници.

Паркирайте на сянка: Това е очевиден, но много важен съвет. Ако е възможно, изберете паркомясто, което да остане на сянка през пиковата жега през деня. Опитайте също да позиционирате колата така, че слънцето да е зад нея, така воланът и предните седалки няма да се нагряват толкова. Използването на отразяващи екрани на предното стъкло може да намали температурата в купето с 10-15°C, значително намалявайки натрупването на топлина по време на престой.

Защитете кожения интериор: Ако колата е с кожени седалки, те може да се нагреят прекалено. Покрийте ги с одеяло или голяма кърпа, когато паркирате, за да избегнете директното им излагане на слънце. Ако това не е възможно, избършете кожените повърхности (седалка, волан, дръжка на скоростите) с влажна кърпа преди да потеглите, за да ги охладите бързо.

 

Решения за съвременни автомобили

Проветряване преди пътуването: Преди потегляне, отворете вратите и прозорците за няколко минути, за да изпуснете натрупания горещ въздух. Това ще намали натоварването върху климатика. Можете дори леко да разклатите вратата напред-назад, за да „издухате“ по-бързо жегата.

Предварително охлаждане за електрически автомобили и хибриди (EV/PHEV): Благодарение на технологиите, собствениците на такива автомобили могат да охлаждат интериора дистанционно чрез смартфон. Ако колата е свързана към зарядно, то го прави без да използва батерия. Дори без връзка, въздействието върху обхвата ще бъде минимално. Настройте температурата през приложението и след няколко минути, като се качите, ще имате хладен интериор.

Деактивирайте режимите Start-Stop и Eco: Докато системата старт-стоп помага за пестене на гориво, в горещ ден тя може да намали ефективността на климатика, като го изключи заедно с двигателя. Това е особено забележимо при задръствания. По подобен начин, еко режимите в съвременните автомобили често ограничават работата на климатика, за да се пести гориво. Струва си да се помни, че използването на климатик може да увеличи разхода на гориво с 10-20%, в зависимост от скоростта и външната температура.

Правилна посока на въздуха: Инстинктивно искате да насочите всички дефлектори директно към лицето си, но това не е най-ефективният начин за охлаждане на целия интериор. Топлината се издига нагоре, така че в началото на пътуването потокът на студен въздух трябва да се насочи през долните дефлектори, а горните да се затворят. Това ще позволи на студения въздух да измества топлия нагоре и навън, равномерно разпределяйки хладината из цялата кабина.

Пийте вода: Дехидратацията влияе негативно на концентрацията, което е изключително опасно при горещо време. Винаги носете достатъчно вода за всеки пътник. Той също така помага при задръстване или повреда.

 

Поддръжка на климатика и общото състояние на автомобила

Грижа за климатика: Както всяка друга система, климатикът се нуждае от редовна поддръжка. Проверявайте филтъра на купето на всеки 15 000 - 25 000 км. Ако не сте сигурни как да го направите, вижте ръководството или отидете в сервиз. Препоръчва се редовна поддръжка на климатичната система, включително смяна на филтъра и проверка на нивото на хладилния агент, поне веднъж на всеки 1-2 години за оптимална ефективност.

Почистващи препарати за климатици: С течение на времето климатичната система може да абсорбира миризми, особено ако често транспортирате животни или пушите в купето. Влагата вътре в системата също може да причини неприятна миризма. За щастие, има специални почистващи препарати, които помагат за премахване на мириса.

„Зареждане“ с хладилен агент: Ако климатикът работи, но въздухът от него не изглежда достатъчно студен, може би е време за „зареждане“ или пълно зареждане на системата с хладилен агент. Въпреки че на пазара има комплекти за самозареждане, газовете, използвани в климатичните системи, са опасни, а самият процес е сложен. Затова е по-добре тази работа да се повери на професионалисти.

Двигателят не трябва да прегрява: Преди да настъпи горещото време, непременно проверете нивото и състоянието на охладителната течност. Следете температурния индикатор на двигателя на таблото. Ако се движи бързо към червената зона или вече е в нея, спрете и изключете двигателя възможно най-скоро, за да избегнете необратими повреди.

Налягане в гумите: Високите температури създават допълнително натоварване върху гумите, ускоряват износването им и увеличават налягането. Проверете налягането при студени гуми, тъй като топлият път и триенето между гумата и асфалта ги раздува и засилва риска от скъсване.

 

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