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Европейската автомобилна индустрия e изправена пред нова криза

Големите компании са под голям натиск заради проблеми и съкращения при подизпълнителите

12 Юни 2026
Едва всяка четвърта фирма при доставчиците изглежда стабилна и това се очертава като голям проблем за европейската автомобилна индустрия.
Едва всяка четвърта фирма при доставчиците изглежда стабилна и това се очертава като голям проблем за европейската автомобилна индустрия.

Европейската автомобилна индустрия е свикнала да използва големи доставчици на части и оборудване, но сега рискът не е свързан с някой от големите играчи. Според базирания във Виена специалист по верига за доставки Prewave, кризата все повече се проявява дълбоко в структурата на подизпълнителите - където автомобилните производители често не виждат проблема до последния момент.

Сигналите вече са очевидни. В Германия няколко доставчици са подложени на силен натиск за кратък период от време. Фирми като Bohai и Schlote-Gruppe се борят за оцеляване, като над 1000 работни места са застрашени. Erich Jaeger - компания с почти 90-годишна история, подаде молба за несъстоятелност.

От страна на производителите също има съкращения - Renault планира да премахне до 2400 инженерни позиции. Статистиката потвърждава, че това не е сбор от отделни случаи. В Германия броят на големите корпоративни фалити се е увеличил с 21%, като почти един на всеки шест е свързан с автомобилни доставчици.

Prewave анализира над 1 милион предупреждения за веригата за доставки и данни от близо 8000 компании на по-ниски нива. Заключението е, че 2026-а може да бъде критична година за устойчивостта на европейската система за автомобилни доставчици. От 44-те изследвани компании от най-висок клас, 22 вече са в зоната на висок или критичен финансов стрес, а други 23% са в зоната на повишен риск. Само почти всяка четвърта фирма изглежда стабилна.

Картината е още по-тревожна по-надолу по веригата. Сред доставчиците от второ ниво са регистрирани над 46 000 сигнала за финансови затруднения и възможни фалити от 2021 г. насам. Такива признаци обикновено се появяват много преди официалното обявяване на несъстоятелност. Паралелно с това броят на затварянията на обекти нараства - от 930 случая през 2021 г. до над 7500 през 2024 и 2025 г. Преструктуриранията също се увеличиха значително повече - от 1522 на 5698 случая. Това показва истинския път на кризата.

Първо,

 

малките специализирани компании са под натиск -

 

по-трудно им е да оцелеят при спад в обемите, нарастващи разходи и невъзможност да повишат цените. Тогава проблемите се издигат нагоре - в прекъсвания в доставките, нарастващи разходи и финансово бреме за цялата верига. За автомобилните производители опасността е, че рискът често изглежда невидим. Директен доставчик може да изглежда стабилен, но да зависи от компании от 4-то или 5-то ниво, които вече са в тежко положение.

Според Prewave, 64% от автомобилните производители са косвено свързани с финансово отслабени компании на най-ниското - пето ниво. На четвърто ниво тази стойност достига 41%. Съществува и дългосрочна заплаха. Когато специализиран доставчик изпадне във финансова криза, той става удобна цел за покупка. Често купувачите могат да бъдат инвеститори извън Европа - от САЩ, Индия или Китай.

На пръв поглед това изглежда като бизнес спасение, но заедно с компанията идват технологиите, патентите, инженерните компетенции и контрола върху бъдещите инвестиции. Така Европа рискува да загуби не само отделни фабрики, но и индустриална независимост. Пред лицето на слабо търсене, скъпа енергия, нарастващи разходи и натиск от Китай, всеки такъв актив се превръща в част от глобалната борба за технологии.

Кризата с доставчиците вече не може да се счита за временна турбуленция. Това е тест дали европейската автомобилна индустрия ще може да види не само крайния конвейер, но и цялата скрита система, без която този конвейер просто ще спре.

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