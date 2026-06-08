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Бумът на китайски коли в България доведе до дял от 7.5% през май

Toyota Corolla си остава най-продаваната кола у нас

08 Юни 2026
Toyota Corolla си остава най-продаваната кола в България
Toyota
Toyota Corolla си остава най-продаваната кола в България

Продажбите на китайски автомобили бележат стабилен ръст на българския пазар и делът им достига вече е над 7% през май, показват регистрациите на нови коли в КАТ, цитиране от Automedia.bg. Същевременно купуването е все така засилено и се очертава нова рекордна година.

Интересът към китайски модели доведе до пазарен дял от 7.5% през май (при 6.8% през април и 5.9% през март). Общо 4 Вече цели четири марки имат общ дял над 1% - Forthing (1.5%, 349 регистрации през май), Dongfeng (1.4%, 317 регистрации), Great Wall (1.1%, 250 регистрации) и Geely (1.1%, 240 регистрации). Общо са били регистрирани 18 различни китайски марки автомобили.

А в близките месеци ще дебютират минимум поне още пет бранда - Zeekr (на Geely), XPeng, Hongqi, Lepas и Ebro (и двете собственост на Chery). 

Не само китайските коли бележат ръст - регистрациите в България продължават да се увеличават. В края на май те са 22 850, което е с 6% повече от същия период на 2025 г., която бе най-силната в историята на нашия автомобилен пазар. Рекорден е и делът на електромобилите - 8.7%, тъй като след рязкото поскъпване на горивата към тях се насочиха множество корпоративни, и частни клиенти. 

При марките Toyota остава лидер с общо 2507 регистрирани нови автомобила (1% ръст на годишна база), а основният ѝ конкурент Skoda бележи спад от 15% (2245 броя). В красацията по марки следват Volkswagen, Renault, Hyundai, Dacia, Kia и Citroen.

При премиум марките BMW (+15%) е най-продаваната марка у нас, като забележителното е, че изпреварва дори Ford и заема 9-о място в общата класация.

Само при продажбите в рамките на май класацията се оглавява от Renault Megane - 221 продадени бройки, като парадоксът е, че тази марка бе спряна от производство през миналата година. В Топ 10 следват Toyota Corolla (205 бр.), Hyundai Tucson (133) Mazda 3 (128), Dacia Duster (125), Aeolus Shine (105), Dacia Bigster (101), Toyota C-HR (96), Toyota Hilux (86), Renault Clio (84).

А на годишна база - за първите пет месеца на 2026 г., първите 4 марки с най-голям ръст са китайски (MG, Dongfeng, Great Wall, Geely), следвани от Volvo. Най-голям спад има при Dacia (-31%), Renault (-24%), Audi (-20%) и Ford (-18%).

 

Топ 10 на най-продаваните модели януари-май:

1. Toyota Corolla - 885 бр. (+8% спрямо същия период на 2025 г.)

Поколението на Corolla, което е на пазара вече почти 10 г., върви към края на живота си и съпътстващите този процес големи отстъпки се отразяват добре на продажбите. Най-вече се купува произвежданата в Турция версия седан

2. Skoda Octavia - 644 бр. (-22%)

Успешният чешки модел бе обновен през 2024 г. и вече няма 3-цилиндрови двигатели. Но и цената се увеличи, което донякъде обяснява спада. В сметката са включени и 15-те регистрирани бройки Octavia RS, а само през май продажбите са 73.    

3. Hyundai i20 - 636 бр.(+336%)
Голяма сделка с рент-а-кар компания за кратко изкачи i20 на върха при най-продаваните нови автомобили, а после активността намаля и през май новите регистрации са само 29.

4. Citroen C3 Aircross - 556 (+1363%)

Три фактора правят C3 Aircross най-търсения модел от новата вълна в гамата на Stellantis - ефектен дизайн, атрактивни цени и голямо вътрешно пространство, позволяващо трети ред седалки, което означава и ДДС кредит. 

5. Dacia Duster - 537 (-22%)
Решението на румънската фирма да обнови наведнъж цялата си гама доведе до малка пауза в началото на годината. Но Duster бързо наваксва след лансирането на хибридната версия с 4х4 и газова уредба.

6. Hyundai Tucson - 506 (+62%)
Hyundai отчита най-високия си пазарен дял в България тази година и Tucson влияе съществено на това. Продажбите на кросоувъра растат непрекъснато и само през май новите регистрации са 133.

7. Skoda Kodiaq - 469 (+23%)
Поредица поръчки от МВР дава на Kodiaq близо 1/4 ръст на годишна база, а ще има и още няколко доставки. Само през май регистрациите са 69.

8. Kia Sportage - 466 (-1%)
Фейслифтът в края на 2025 г. раздвижи продажбите, а през май те са общо 71.

9. Toyota C-HR - 459 (+3%)
Продажбите на сглобявания в Турция кросоувър започнаха по-вяло, но се раздвижиха заради големите отстъпки. 

10. Skoda Kamiq - 352 (-31%)
Съществени промоции през 2025-а пратиха Kamiq в Топ 6, но сега интересът е охладнял. 

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