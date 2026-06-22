България пак започва да произвежда автомобили

България подновява производството на автомобили, като ще се превърне в единствения производител за Европа на новата GWM Ora 5. Колата ще се прави в ловешкото село Баховица, където преди това китайската Great Wall сглобяваше Steed и Haval H6.

Планът на GWM (Great Wall Motors, както вече се нарича компанията) е да предлага Ora 5 с избор от няколко различни каросерии: хечбек, SUV и комби. А, според специализирания сайт Automedia.bg, началото на производството на електромобилите - т.нар. SOP (Start of Production), ще е през ноември 2026 г.

Що за кола е "българската" Ora 5

Освен различните каросерии Ora 5 ще има и разнообразен вид задвижвания. Оригиналният план на китайската компания бе колата да е чисто електрическа. Но са настъпили промени и GWM е адаптирала графиците си, променила е дизайна и платформата, и сега "българската" кола идва с възможно най-големия набор от задвижвания, с изключение на водородно.

Ще има чист електромобил с мощност 204 к.с.; пълен хибрид с няколко различни степени на мощност, от които за Европа ще има само една модификация; plug-in ин хибрид (за бъдещото комби); както и, разбира се, класически бензинов автомобил с 1.5 турбо двигател, мощност 160 к.с. (оригиналната е 184 к.с., но е ограничена заради стандартите на ЕС), 270 Nm максимален въртящ момент и 7-степенен DCT автоматик.

Засега от тях в Баховица ще се произвежда само електрическата версия - заради новите мита на Европейския съюз.

Екипът на Automedia.bg е тествал и трите вида задвижвания на Ora 5 на място - на огромния тестов полигон на GWM в Баодин. На външен вид колата изпъква на фона на твърде агресивните динамични форми, които господстват по шосетата в момента. А според главния дизйнер на GWM Андрю Дайсън (работил в Chrysler, Land Rover, VW и Opel), тъкмо това е целта - да се намали малко агресията.

Заобленият дизайн прави колата да изглежда по-малка. Обаче дължината ѝ всъщност е 4.47 м, което я прави по-дълга с над 20 см от Volkswagen Golf, и с 3 см от Volkswagen T-Roc. Междуосието от 2.72 м пък е по-голямо от това на 7-местния Nissan Xtrail, което означава, че пространството в купето е напълно достатъчно.

Но пък този дизайн е със стесняващи се навътре стъкла, които леко ограничават обема на багажника до 442 л. Така той отстъпва на доста от конкурентите в сегмента и все пак е с 60 л повече от багажния обем на VW Golf.

Салонът на Ora 5 е комфортен и добре шумоизолиран. В него има огромен таблет по средата на арматурното табло, но за Европа той ще бъде леко намален (от 15.6 на 14.4 инча). Екранът има добра резолюция и поддържа всякакви системи, включително Apple CarPlay и Android Auto. При това GWM не възнамерява да кара потребителите да плащат допълнителен абонамент за използването им.

В салона обаче има и физически бутони, които управляват климатика, подгряването на стъклото и аварийните светлини. Всичко останало се командва или от бутоните на волана, или от таблета.

И ако проличават прилики с MINI, те не са случайни. GWM натрупа опит с такъв тип автомобили от своето съвместно предприятие с BMW в Шънян, от което произлязоха електрическият MINI Cooper и MINI Aceman. Ora 5 обаче е леко по-напред, защото е изградена върху новата платформа на компанията - GWM One.

Техническите настройки на автомобила са дело на шефа на RacingSun Емануеле Батисти - архитект на три световни рали титли за Тoyota и на множество автомобили за Формула 1 и "24 часа на льо Ман". Ora 5 има макферсоново окачване отпред и независимо многозвенно отзад, като при тестове с постоянна скорост 180 км/ч не се усещат излишни вибрации.

От проведените от GWM краш тестове е проличало, че изработената от високоякостна стомана предпазна клетка защитава пътниците. Колата все още не е преминала през европейския EuroNCAP, но е получила максималните пет звезди в азиатския тест ANCAP с 92% безопасност на пътниците.

Кога ще видим първите Ora 5 в България

Първа на пазара у нас ще се появи бензинова версия, най-вероятно още през август. Едновременно или малко след нея ще пристигне и хибридът. Колкото до електрическата версия, тя ще трябва първо да се произведе в Баховица от ноември нататък.

Бензиновата Оrа 5 ще се продава с фабрична гаранция от 7 г. или 150 000 км (което настъпи първо). Стартовата цена е малко под 26 000 евро с ДДС, което я прави един от най-евтините кросоувъри с такива размери.

Базовото ниво на оборудване включва пълен комплект електронни асистенти и въздушни възглавници, аудио с 6 говорителя, двузонов климатроник с пречиствател на въздуха, електрическа шофьорска седалка, 360-градусови камери около автомобила, USB портове отпред и отзад, отопление на седалките, 18-цолови джанти и Bi-LED фарове.

Срещу доплащане от 2000 евро се отива на по-високото ниво, като там се добавят вентилация на седалките, отопление на волана, многоцветно вътрешно осветление, електрическа врата на багажника, безжично зарядно и кожен салон. Платена опция (490 евро) е и панорамен покрив с електрическа щора.