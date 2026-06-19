Във Volkswagen видяха собствения си фалит на хоризонта

Най-големият европейски автомобилен производител - Volkswagen, който от десетилетия се е превърнал в символ германска надеждност, може да престане да съществува. Това заключение, според данните на изтеклите в медийното вътрешно проучване, е направено от топ мениджъри на концерна. Шестима от деветте членове на борда наричат настоящата ситуация „заплашваща съществуването на компанията“. Други трима я описват като „притеснителна“. Вариантът „сигурно бъдеще“ не е избран от никого, твърди германското издание на Manager Magazin, позовавайки се на източниците си в групата.

Концернът, чийто годишен оборот надхвърля 322 млрд. евро, а персоналът е 614 000 души, губи битката за ключови пазари. Загубите в Китай и САЩ, както и болезненото напускане на Русия, където VW заемаше господстващо положение в продължение на много години, са само върхът на айсберга.

Тежки разногласия в ръководството

Орбитата на Volkswagen Group включва не само едноименната марка, но и Audi, SEAT, Cupra, Škoda, Bentley, Lamborghini, Porsche, Bugatti, Traton Group, Scania, MAN, International, Ducit, Scout Motors и други.

Вътрешното проучване е проведено на фона на бързо влошаване на финансовите резултати и разкрива тежки разногласия в рамките на висшето ръководство. В същото време всички шефове са съгласни с едно - групата се нуждае от незабавно и радикално преразглеждане на стратегията.

Числата на падането

Отчетите за първото тримесечие на 2026 година потвърждават най-лошите страхове на германските мениджъри. Нетната печалба на групата намалява с 28% (до 1,56 млрд. евро), оперативната печалба пада с 14% (до 2,46 млрд. евро), а приходите - с 2,5%, и възлизат на 75,7 млрд. евро.

Глобалните продажби през януари-март са намалели с 4% (до 2 млн. автомобила). В същото време в Китай те падат с 20%, в Северна Америка - с 9%. И лекото увеличение в Европа не можа да покрие тези загуби. Един от големите проблеми е, че традиционно печеливша марка като Porsche, например, отчита загуби от 22% и те няма как да бъдат покрити от представянето на единствения светъл лъч в концерна – Skoda, при която има ръст от 14%.

Грешки в стратегията

Основната стратегическа грешка е принудителният преход към електрическо задвижване. Маржът при продажба на електрическите превозни средства е много по-нисък от този на моделите с двигатели с вътрешно горене, тъй като високите производствени разходи не може да бъдат компенсирани нито от производствените тиражи, нито от цените.

Към това трябва да бъдат прибавени и глобите от ЕС - от 2025 до 2027 г. VW ще плаща 400-500 млн. евро годишно за превишаване на лимитите на CO 2 на фона на намаляващото търсене на зелени автомобили. През първото тримесечие на 2026 г. продажбите на електрически превозни средства са намалели с 80% в САЩ и 64% в Китай. В същото време новата платформа за електромобили от следващо поколение закъснява сериозно. Тя трябваше да бъде готова още тази година, но в крайна сметка беше отложена за 2030 г.

Въведените от президента на САЩ Доналд Тръмп търговски мита са друг удар. Само през първата половина на 2025 г. те струват на концерна над 1,5 млрд евро.

Заводите не могат да запълнят капацитета си

Сред проблемите на VW е случващото с в повечето производствени мощности. Симптоматична е ситуацията в Оснабрюк, където работят 2300 души. Там се сглобява VW T-Roc кабриолет, който обаче ще бъде спрян от производство догодина. И няма да получи наследник, а сега няма яснота и какво ще се произвежда в завода след това. Обсъждат се евентуално преоборудване на съоръжението, за да сглобява на компоненти за системи за противовъздушна отбрана.

Само през 2025 г. разходите за фабриките в германските заводи са намалени с над 20%. До края на десетилетието до 50 000 работни места ще бъдат премахнати във Volkswagen, Audi, Porsche и софтуерното дъщерно дружество CARIAD, като вече са подписани споразумения за над 28 000 служители. Но това все пак не е достатъчно, за да трансформира автомобилния гигант към по-икономичен и ефективен бизнес.

Общо до 2030 г. компанята възнамерява да ореже около 50 000 работни места в Германия. Единственият въпрос е дали ще може да преживее тази трансформация, без да загуби най-накрая.