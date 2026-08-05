Новите автомобили все повече дразнят шофьорите

Съвременните автомобили са претъпкани с електронни асистенти и системи, но не всички подобни решения се посрещат с ентусиазъм. В едно от последните проучвания 57% от анкетираните посочват, че се страхуват от скъпи електронни повреди. Много други пък признават, че изключват поне част от системите за помощ. Проблемът не е само наличието на технологии в колата. Хората се притесняват за неща, които може да увеличат разходите, да затруднят или дори да пречат на шофирането.

Най-големият страх на шофьорите са разходите

Проучването Driving Innovation беше проведено от IBRiS, от името на Santander Consumer Multirent. Анкетираните бяха питани, наред с друго, относно притесненията им заради нарастващия брой електронни системи в автомобилите.

Най-честите тревоги се оказаха свързани с риска от скъпоструващи повреди. Така отговарят 57% от анкетираните, като жените са 60%, а мъжете 55%.

На второ място е киберсигурността - шансът хакер да поеме контрола над колата тревожи 37% от анкетираните. Тук, логично, делът на хората над 40-годишна възраст е по-голям - 48%, когато сред по-младите подобни притеснения имат 30%.

Също толкова (30%) посочват бързото остаряване на технологиите и риска от това да бъдат следени. В тази област е обратното - младите (18-29 г.) най-много се страхуват да не бъдат проследявани чрез електрониката в колата - 39%.

Шофьорите искат сами да решават кои системи да оставят

Отделна част от изследването е свързана с използването на модерните електронни асистенти като тези за поддържане на движение в пътната лента, за автоматично спиране и за предупреждение за превишена скорост. Всичко налично се използва от едва 1/5 от анкетираните. 30% изключват някои от системите, а 14% деактивират повечето или всички, ако колата дава такава възможност. Като цяло 44% заявяват, че биха деактивирали поне част от функциите.

Сред притесненията обаче на първо място е... необходимостта да се плаща абонаментна такса, за да се отключат някои от функциите на автомобила. Това казват 26%, като най-младите (18-29 г.) са най-несъгласни с абонамента за оборудване - 34%.

"Старт-стоп" системата, която автоматично изключва двигателя, когато колата не е в движение (примерно, на светофар) получава 24% неодобрение като досадна или пречеща и това я слага на първо място сред нежеланите асистенти в колата.

Следващите места са заети от решения, свързани с начина на управление. Липсата на физически бутони и необходимостта от използване на сензорен екран притесняват 21%, а 20% се оплакват от сложното или неинтуитивно меню на бордовия компютър.

Общият знаменател изглежда е нуждата хората да запазят контрол: върху експлоатацията на автомобила, върху начина на работа и разходите за ползване. Хората се притесняват както от възможността за скъпи ремонти, така и от необходимостта да плащат допълнителни такси за вече инсталирани функции в автомобила.