Колите се превърнаха в уиджети и това промени пазара

Маркетолозите и екологията изместиха инженерите: сега автомобилът не е просто мотор, а уиджет на колела. Китайските производители бързо заеха пазара, а обичайните марки губят позиции. Това става, защото днес много шофьори се интересуват не само от избора на марка или от мощността на двигателя, но и от това как се променя самата същност на автомобила.

Затова колите вече не са просто средство за придвижване. Те все повече напомнят на съвременните електронни устройства, където комфортът, технологиите и забавлението са на първо място. Което оказва пряко влияние върху това кои модели се появяват на пазара и как се променят навиците на шофьорите.

До скоро инженерите бяха основните герои на автомобилната индустрия, а нови модели се създаваха с очакването за техническо съвършенство. Сега обаче на преден план излизат маркетолозите и поддръжниците на екологията. В резултат на това конкуренцията между марките се е преместила от двигателното отделение към сферата на дигиталните решения и комфорта.

Европейските производители, например, разчитаха преди време на зелени технологии, но се се сблъскаха с финансови затруднения и загуба на доверие в екологичните инициативи. От това се възползваха китайците и бързо намериха своята ниша. Те предлагаха коли, приличащи повече на смартфони на колела: с много дисплеи, интелигентни системи и прости контроли.

Този подход бе близък до младите купувачи, които не желаят да вникват в сложни технически детайли, а ценят удобството и нововъведенията. Професионалните шофьори постепенно отстъпват място на нова аудитория, за която уютният интериор, големият екран и възможността да се забавляват на пътя са по-важни.

Според експертите, стойността на автомобила вече не се определя от мощността на двигателя, а от броя на интелигентните функции и необичайните решения в него. Хората все по-често избират коли, които сами решават проблеми на пътя, вместо да изискват нови знания и умения от шофьора. А експерти от индустрията са категорични, че китайските автомобили са изпреварили европейската конкуренция по предлаганите комфорт и технологии. И това принуждава обичайните марки да се променят, което крие някои рискове.

Но и дори производителите на "джаджи на колела" срещат трудности, защото невинаги е възможно точно да се предвиди от какво има нужда купувачът в момента. Понастоящем най-важното, изглежда, е интелигентността на автомобила и способността му да изненадва. Броят на дисплеите, типът процесор и способността за решаване на проблеми в движение са основните критерии за подбор. Шофьорите са по-малко склонни да научат нови неща, разчитайки на технологиите да свършат всичко вместо тях.

Струва си да се добави, че въпреки масовия ентусиазъм към дигиталните решения, търсенето на класически автомобили с мощни двигатели и "жив" характер не изчезва. Светът на "бензиновите глави", както са известни феновете на мощните, ревящи двигатели, и на високите скорости все още съществува. Много от тези хора не са готови да се откажат от истинските си емоции зад волана.

Така че автомобилната индустрия е на прага на нова ера, в която познатите ценности отстъпват място на интелигентни системи и комфорт. Това създава нови предизвикателства за производителите и променя самия подход към създаването на коли и тези промени определят бъдещето на пазара и формират нови правила на играта за всички участници.