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Летните пътувания вредят повече на колата, отколко изглежда

Днес, 16:05

Лятото настъпи, а това означава и повече пътувания с колата. А в топлото време те вредят повече на автомобила, отколкото изглежда, защото той е с пълен багажник, стои дълго задръствания, поглъща прах по черни пътища и постоянно променя скоростта си.

Основната грешка е претоварването, тъй като през лятото багажникът се тъпче с какво ли не – от сакове и куфари с дрехи за почивката, до строителни материали, инструменти, разсад, оборудване и всичко друго, което трябва да се закара на вилата или на село.

А при това положение двигателят и трансмисията трябва да работят по-усилено, особено при изкачвания, при изпреварване и в гъст трафик. Маслото прегрява по-бързо и губи защитните си свойства по-рано, а разходът на гориво се увеличава без повреда в задвижващата система.

Прахолякът добавя други разходи. По селските пътища въздушният филтър се запушва по-бързо, двигателят получава по-малко въздух и работи с допълнително натоварване. Фината мръсотия ускорява износването на частите, затова след активни пътувания извън града е по-добре да проверите филтрите преди планирана поддръжка.

Окачването зависи от теглото и пътищата. Амортисьорите, пружините, сайлънт-блоковете и лагерите на колелата страдат от повишено натоварване, а дупките бързо унищожават слабите места. Затова и не си струва да се чака края на сезона, а при първите проблеми с окачването трябва да се посети сервиз за ремонт или подмяна на увредените елементи.

Спирачките също страдат: натоварена кола спира по-силно, а накладките и дисковете прегряват в задръстванията.

Най-евтината превенция е да не надвишавате допустимото тегло, да поддържате правилното налягане в гумите и да не отлагате смяната на масло и филтри. Като цяло, трябва да сте наясно, че автомобилът не се разваля за един ден, така че превенцията е много важна в случая.

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