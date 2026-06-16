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Мъж взе над $ 2 млн. от порносхема и си накупи имоти в София

Прокуратурата го изпрати на съд, защото направил профил на жена като еротичен модел и й прибрал всичко спечелено

Днес, 00:12
Прокуратурата твърди, че е разкрила порносхема, употребата в Лондон и Пловдив
МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА
Прокуратурата твърди, че е разкрила порносхема, употребата в Лондон и Пловдив

Мъж направи профил на жена в порносайт, измами я, че ще й дава пари, взе й печалбата от над 2 млн.долара и накрая изпра парите, като си накупи коли и имоти в София. Това става ясно от официално съобщение на прокуратурата, която се похвали, че срещу извършителя е внесен обвинителен акт.

Всичко започнало, когато М.Б. и пострадалата жена се запознали през 2021 г. в социалните мрежи, докато живеели в Лондон. И двамата били от Пловдив. Жената споделила, че семейството й имало финансови затруднения. М.Б. обещал да помогне. Той й направил профил в интернет платформа с платен абонамент и започнал да публикува нейни снимки и видеоклипове с порнографско съдържание. Обещал да й плаща възнаграждение от 10 000 долара всеки месец, което не се случило. М.Б. не предоставил достъп на жената до профила в платформата. Така постъпилите финансови средства в електронния портфейл от платения абонамент в размер на общо 2 177 744 евро за периода от април 2021 г. до февруари 2025 г. М.Б. прехвърлил в свои банкови сметки в България. Установено е, че с част от парите той закупил автомобили и имоти у нас, разказва държавното обвинени.

Според внесения обвинителен акт, 23-годишният извършител е предаден на съд по четири обвинения. Едното е, че в Лондон, Великобритания, и в град Пловдив, е създал, предлагал, продавал и разпространявал порнографски материали - фотоснимки и видеоклипове, на 24-годишна жена, като кадрите били разпространени посредством интернет платформа.

М.Б. е предаден на съд и за това, че през периода от 19.04.2021 г. до 11.02.2025 г. в Лондон, Великобритания, и в Пловдив е използвал данни от платежен инструмент - електронен дигитален портфейл,  на същата 24-годишна жена, като публикувал нейни интимни снимки и видеоклипове без знанието й и получените средства от потребители в общ размер на 2 280 618 щатски долара с равностойност 2 172 744 евро пренасочил по банкови сметки на свое дружество

Младежът  е предаден на съд и за това, че в периода от неустановена дата през месец март 2021 г. до 14.02.2025 г. в Лондон, Великобритания, и в Пловдив възбудил и поддържал заблуждение у същата 24-годишна жена, че срещу съгласието да бъде заснемана в интимни снимки и клипове, които да бъдат публикувани на платформата, ще й плаща месечно възнаграждение  в размер на 10 000 щатски долара, което не е сторил, и с това й причинил имотна вреда в размер на общо 465 000 щатски долара, като измамата е в големи размери.

Накрая М.Б. е обвинен и за това, че е извършил финансови операции, сделки, придобил е и е пренасочвал чужди парични средства, постъпвали в електронния портфейл от профила на 24-годишната жена  в интернет платформа, без да са негова собственост.

Спрямо обвиняемия е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“. Делото е внесено за разглеждане в Окръжен съд-Пловдив.    

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прокуратура, пране на пари, еротичен модел

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