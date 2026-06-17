Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Парламентът направи малка революция в наказателния процес

Бе въведен съдебен контрол върху 72-часовия прокурорски арест

Днес, 15:15
Народното събрание направи кардинална промяна в НПК
БГНЕС
Народното събрание направи кардинална промяна в НПК

Депутатите приеха на второ четене промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), с които се въвежда съдебен контрол върху 72-часовото прокурор задържане. Това се счита за малка революция в наказателния процес. 

Обичайният път, който е изработен от МВР и прокуратурата е, да се организира на практика 24 ч. полицейски арест с последващо задържане от прокурор за 72 часа. Така всеки обвиняем може да изкара 96 чака в ареста, без да има съдебно произнасяне. НПК неслучайно казва "до 72 часа" прокурорско задържане, защото въпросният срок е за да се доведе и осигури съответното лица пред съда, ако прокурор иска постоянно задържане. Обичайно обаче МВР, а после и държавното обвинение изстисква тези срокове докрай, което през годините породи много критики към действащото българско законодателство.. 

С направените сега промени се предвижда обвиняемият или неговият защитник да може да обжалват законността на постановлението за задържане пред съответния първоинстанционен съд, след връчването му. Жалбата ще се подава чрез прокурора, който е длъжен да я изпрати на съда, заедно с материалите от досъдебното производство, незабавно след получаване на жалбата. Съдът разглежда жалбата в открито заседание с участието на прокурора, обвиняемия и неговия защитник незабавно след постъпването ѝ. Съдът се произнася с определение, което се обявява на страните в съдебното заседание и се изпълнява незабавно. Определението може да се протестира от прокурор и да се обжалва от обвиняемия или неговия защитник пред съответния по-горен съд в тридневен срок от съобщаването му. Въззивният съд се произнася в състав от трима съдии в закрито заседание с определение, което е окончателно.

Въвеждането на съдебен контрол върху 72-часовото задържане беше прието единодушно със 187 гласа "за". По време на дебата в пленарната зала беше отбелязано, че това е нова и правилна мярка за правния ред в България, тъй като има множество заведени дела срещу България именно заради липсата на тази правна уредба, разказва БТА.

Във връзка с европейските директиви, с промените в НПК се въвежда задължение за компетентните правоприлагащи органи да уведомяват заподозрените за техните права и да предоставят възможност да ги упражнят, например за правото на адвокат и оказване на правна помощ, за правото на устен и писмен превод, ако не владеят български език, за правото да запазят мълчание и др.

Отхвърлено беше предложението на „Демократична България“ лицата, които са подали съобщение за извършено престъпление, да могат да обжалват постановлението за прекратяване на наказателното производство.

Божидар Божанов от ДБ даде пример, че са подали сигнал за имущественото състояние на Пеевски, прокуратурата е образувала досъдебно производство и след това го е прекратила, което подалите сигнала не могат да обжалват. Според него прокуратурата винаги си е намирала начин да сложи чадър, затова подалият сигнала трябва да може да обжалва. Иван Вачев от управляващата "Прогресивна България" коментира, че не е запознат със съдържанието на сигнала срещу Пеевски, но със сигурност той попада в тази категория дела, в която ще има автоматизъм при обжалването на прекратяването на наказателното производство.   

Законопроектът за изменение на НПК не беше гласуван изцяло на второ четене, заради изчерпване на времето на пленарното заседание. Предстои депутатите да разгледат второ четене и преходните и заключителни разпоредби от законопроекта, посочва още телеграфната агенция.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

прокуратура, задържане, промени в НПК, НПК

Още новини по темата

Мъж взе над $ 2 млн. от порносхема и си накупи имоти в София
16 Юни 2026

Адвокати се разбунтуваха срещу Висшия адвокатски съвет за 72-часовия арест
12 Юни 2026

Над 1000 пратки с дрога са хванати в куриерски фирми
28 Май 2026

Частен съдебен изпълнител e осъден за престъпление по служба
27 Май 2026

Съдебен шеф осъди прокуратурата да му плати 200 000 лв.
24 Май 2026

Двама откраднаха 100 000 евро и ги изхарчиха за кредити и дрога
19 Май 2026

31 г. след кражба прокурор уведоми журналистка, че делото е прекратено
27 Апр. 2026

Прокуратурата е обвинила само 34 души за изборни престъпления
20 Апр. 2026

Прокуратурата проверява Комарницки за шега във "Фейсбук"
18 Апр. 2026

Съдът остави в ареста шейха от кралското семейство на ОАЕ
09 Апр. 2026

МВР обяви, че прокурорката от клипа е санкционирана
08 Апр. 2026

България задържа шейх от кралската фамилия на ОАЕ
06 Апр. 2026

Прокурори алармират за драма с фентанила и дрогата на изнасилвача
06 Апр. 2026

Криптоизмамник е завлякъл със стотици хиляди евро много българи
26 Март 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: #КорупцияЛийкс разкри фабрика за подслушване на магистрати
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Брадвата на Гюров не стига като оръжие срещу Радев
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса