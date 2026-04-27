31 г. след кражба прокурор уведоми журналистка, че делото е прекратено

31 години по-късно известната журналистка от БНР Диана Янкулова получи писмо от прокуратурата по нейна жалба за кражба през 1995 г. Това разкри самата тя на страницата си във фейсбук. Тя придружава поста си и със снимка от адресираното до нея прокурорско постановление.

"Случаят е от рубриката "Куриози на правосъдието" и реших да го разкажа, защото тези дни имаме големи надежди нещо да се помръдне в тази държава, да видим грижа, правосъдие и справедливост за малкия човек, ако може в този живот, не в светлото бъдеще", пише тя.

Във ФБ я намира една жена, която все още живее в кооперацията на столичната ул. "Люлякова градина" 12, където журналистката е живяла на квартира. Там тя обитавала таванско помещение в далечните години от 1992-1997 г. "Добре че някой все още помнеше, че съм живяла там, та не е изхвърлил известието за препоръчано писмо. И така малко преди да хлопне гишето на съответния клон на "Български пощи", си взех............никога няма да се сетите какво..............писмо от Софийската районна прокуратура", пише Янкулова.

Това писмо я върнало "години назад", когато в една юлска вечер заварила тавана си разбит и ограбен. Тя подала сигнал в полицията и съдействала с всичко възможно за издирване на крадците. Но времето си минало, тя сменила още няколко квартири, после се омъжила и даже забравила за случката.

Янкулова припомня, че по традиция на 90-те апашите бяха измъкнали чаршафите от леглото, вероятно за да завият с тях вещите, които си бяха харесали. "Цветен телевизор, признавам най-тежката загуба за един журналист, кутийка със златни бижута, малко на брой и грамаж, без които може да се живее, но тук започва интересното - от коша за пране бяха взели мръсно, но луксозно бельо, а от гардероба абитуриентската ми рокля. Впрочем единствената прилична дреха, с която разполагах на онзи етап от живота си", разказва журналистката.

И добавя: "Разказвам го, защото от тук започва куриозът. С постановление от 27.03.2026 г. прокурор Андрей Костов от СРП решава да прекрати досъдебното производство срещу неизвестния извършител на кражбата от 18.07.1995 г."

"След внимателен прочит и анализ на доказателствените материали по досъдебното производство, поотделно и в тяхната съвкупност, следва да се приеме, че са налице основания за прекратяване на наказателното производство поради изтичане на предвидената в закона давност", пише прокурорът в постановлението си. По-нататък той се размисля и пише, че при още по-задълбочено изучаване на материалите се убеждава, че за това престъпление НК предвижда наказание от 8 години затвор, за коетко давността е 10 години, но и тя е изтекла през 2005 г.

"Остава истинска загадка защо прокурор Андрей Колев решава да ми го съобщи 21 години по-късно. И така 10 години безплодно търсене на крадците и 21 години колебания дали да ме информират, че не са ги намерили. Общо 31 години очакване на правосъдие", пита се Янкулова.

"Има светлина в тунела, уважаеми приятели! Правосъдието ще ви намери, само да ви даде Господ здраве и дълъг живот, за да го дочакате. Кажете Амин и да благодарим на прокуратурата, на нейните главни прокурори и на политическите й господари!", коментира още тя.