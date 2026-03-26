Криптоизмамник е завлякъл със стотици хиляди евро много българи

Прокуратурата и МВР арестуваха криптоизмамник, който поне 2 години е завличал десетки хора със стотици хиляди долари и евро. Това става ясно от официални съобщение на държавното обвинение и на вътрешното министерство.

"Районна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем А.Н., на 47 г., за това, че в периода от 20.07.2022 г. до 25.12.2024 г. в гр. Пловдив и в с. Цалапица, обл. Пловдив, с. Браниполе, обл. Пловдив, гр. Пазарджик, с. Мало Конаре, обл. Пловдив, и гр. Стамболийски" е мамил различни лица, с което им причинил имотна вреда в големи размери .

А.Н. е въвел в заблуждение няколко лица, сред които 30-годишен мъж, като му причинил имотна вреда в размер на общо 280 000 щатски долара, както и мъж и жена - на 41 г. и на 31 г., като причинил имотна вреда в размер на общо 10 000 щатски долара и 53 000 евро.

В съобщението на МВР пише пък, че на този етап от разследването са документирани 10 случая, при които мъжът е отнел от частни лица над 415 000 евро.

По делото е установено, че А.Н. се представял за посредник на инвестиционна платформа за автоматизирана търговия с криптовалута. Той се срещал с жители на горепосочените населени места и организирал презентации, като убеждавал хората, че ако вложат пари автоматично ще им бъдат превърнати в криптовалута и така ще поучават около 15-20% месечна лихва. Такава среща била проведена и с българи, живеещи във Франция, сред които бил и единият от пострадалите.

На всеки желаещ да вложи пари бил изготвян инвестиционен профил, в който можело да последява движението на парите си и натрупаните печалби.

Клиентите на платформата превеждали пари по банкови сметки, за които знаели, че са лични инвестиционни акаунти, а те се водили на имената на близки на А.Н. Впоследствие средствата се трансформирали в криптовалута чрез реални и регулирани криптоборси, което създавало впечатление за легитимност.

Парите се прехвърляли към „електронен портфейл“, преобразували се във вътрешни токени /дигитални активи, които нямали реална стойност извън платформата и се визуализирали в профилите на потребителите, където се отчитал фиктивен растеж на печалбите. По тази схема пострадалите превели в различни сметки на няколко пъти горепосочените суми в долари и евро, като впоследствие не са получили никакви печалби, нито пък им били върнати вложените средства.

На 18 март 2026 г. при проведена полицейска операция на отдел „Икономическа полиция“ към ОД на МВР-Пловдив са извършени претърсвания, при които са иззети са компютърни системи, мобилни устройства и документи и др.

По искане на Районна прокуратура-Пловдив съдът е определил мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо А.Н.