Просветният министър допусна оценка за дисциплина в час

Въвеждането на оценка за дисциплина в училище изглежда се подкрепя от просветния министър проф. Георги Вълчев. В интервю за БНТ днес, запитан трябва ли да има подобна оценка в клас, той отговори: "Мисля, че трябва да вървим в подобна посока". От него се разбра също така, че новите управляващи прегръщат идеята на предшествениците си от ГЕРБ относно новия предмет религия и смятат да я доведат докрай - според министъра той може да се очаква от учебната 2027/28 г.

Министър Вълчев неколкократно споделя, че всички решения в образованието следва да се вземат с консенсус и след обсъждане с всички заинтересовани страни. В същото време и двете идеи - за оценка за дисциплина и за предмет религия - са твърде противоречиви и срещат сериозни критики от родители.

Според министър Вълчев влизайки в системата, детето трябва да се приучи, че е част от социума, а училището дава тези първи представи. "Редът и дисциплината трябва да са на по-високо ниво, учители трябва да имат по-голяма сигурност. Не може за всяко дребно нещо те да бъдат атакувани", заяви той, допълвайки, че разговорите по темата ще продължат разговорите със социалните партньори за намиране на верните решения.

По темата за религията министър Вълчев заяви, че се очаква този предмет да влезе в сила вероятно от следващата учебна 2027/28 г. По думите му това, което го притеснява, е не липсата на учители по него, а липсата на учебници по добродетели. "Все още в областта на добродетелите нямаме подготвени учебници, те трябва да бъдат и апробирани, ще опитаме да наваксаме тази година", заяви той. Проф. Вълчев успокои, че "темата за добродетелите и религията не означава, че променяме светския характер на българското училище". "Българската образователна система остава светска, каквато е и българската държава. Въвеждането на този предмет е смислено по няколко причини – виждаме колко рано агресията при децата намира своите проявления. Програмата ще бъде с два компонента - добродетели и религия, като религията ще бъде избор на семействата на учениците. Никой няма да бъде принуждаван да го записва", заяви той.

Наскоро и премиерът Румен Радев след среща с патриарх Даниил заяви, че за него предметът "Добродетели и религия" е много важен предме и "трябва да направим така, че наистина да влезе в нашето училище с един широк обществен консенсус". По думите на Радев училището трябва не само да дава знания, но и да възпитава, и това възпитание да стъпва на вярата и православните ценности.

Проблеми

Относно резултатите на тазгодишните изпити министър Вълчев заяви, че те показват, че българското образование като че ли е застинало на едно ниво след множеството реформи през годините. "В следващите години ние трябва да се опитаме да вдигнем средното ниво на познание в българската образователна система. Трябва да намалим неравенствата в регионите, където идентифицираме трайни проблеми", заяви той. По думите му фактът, че неравенствата съществуват, значи че нещо не работи. "Ще опитаме да разберем кое е то. Има програми за медиатори, за помощник-педагози, за психолози, за какво ли не. Но виждаме, че все по-зле стават там нещата. До някъде това е защото нямаме обективната картина - децата преминават в горната степен, без да имат необходимите познания. Ще опитаме да убедим колегите да получаваме истински данни - прикриват се отсъствия, за да може да върви финансирането", призна той. "Механизмите за контрол трябва да са устойчиви и регулярни. В следващите години ще засилим контрола така, че системата да не очаква проверката, а да е готова за проверката по естествен начин", допълни проф. Вълчев.

Относно новите учебни програми, които се подготвят в МОН, министърът заяви, че срокът им е 2029 г., но екипът му ще се опита да го намали с 1 г.