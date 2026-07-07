Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Просветният министър допусна оценка за дисциплина в час

Новият предмет религия се очаква от учебната 2027/28 г., заяви той

Днес, 09:35
проф. Георги Вълчев
Фейсбук
проф. Георги Вълчев

Въвеждането на оценка за дисциплина в училище изглежда се подкрепя от просветния министър проф. Георги Вълчев. В интервю за БНТ днес, запитан трябва ли да има подобна оценка в клас, той отговори: "Мисля, че трябва да вървим в подобна посока". От него се разбра също така, че новите управляващи прегръщат идеята на предшествениците си от ГЕРБ относно новия предмет религия и смятат да я доведат докрай - според министъра той може да се очаква от учебната 2027/28 г.

Министър Вълчев неколкократно споделя, че всички решения в образованието следва да се вземат с консенсус и след обсъждане с всички заинтересовани страни. В същото време и двете идеи - за оценка за дисциплина и за предмет религия - са твърде противоречиви и срещат сериозни критики от родители.

Според министър Вълчев влизайки в системата, детето трябва да се приучи, че е част от социума, а училището дава тези първи представи. "Редът и дисциплината трябва да са на по-високо ниво, учители трябва да имат по-голяма сигурност. Не може за всяко дребно нещо те да бъдат атакувани", заяви той, допълвайки, че разговорите по темата ще продължат разговорите със социалните партньори за намиране на верните решения.

По темата за религията министър Вълчев заяви, че се очаква този предмет да влезе в сила вероятно от следващата учебна 2027/28 г. По думите му това, което го притеснява, е не липсата на учители по него, а липсата на учебници по добродетели. "Все още в областта на добродетелите нямаме подготвени учебници, те трябва да бъдат и апробирани, ще опитаме да наваксаме тази година", заяви той. Проф. Вълчев успокои, че "темата за добродетелите и религията не означава, че променяме светския характер на българското училище". "Българската образователна система остава светска, каквато е и българската държава. Въвеждането на този предмет е смислено по няколко причини – виждаме колко рано агресията при децата намира своите проявления. Програмата ще бъде с два компонента - добродетели и религия, като религията ще бъде избор на семействата на учениците. Никой няма да бъде принуждаван да го записва", заяви той.

Наскоро и премиерът Румен Радев след среща с патриарх Даниил заяви, че за него предметът "Добродетели и религия" е много важен предме и "трябва да направим така, че наистина да влезе в нашето училище с един широк обществен консенсус". По думите на Радев училището трябва не само да дава знания, но и да възпитава, и това възпитание да стъпва на вярата и православните ценности.

 

Проблеми

Относно резултатите на тазгодишните изпити министър Вълчев заяви, че те показват, че българското образование като че ли е застинало на едно ниво след множеството реформи през годините. "В следващите години ние трябва да се опитаме да вдигнем средното ниво на познание в българската образователна система. Трябва да намалим неравенствата в регионите, където идентифицираме трайни проблеми", заяви той. По думите му фактът, че неравенствата съществуват, значи че нещо не работи. "Ще опитаме да разберем кое е то. Има програми за медиатори, за помощник-педагози, за психолози, за какво ли не. Но виждаме, че все по-зле стават там нещата. До някъде това е защото нямаме обективната картина - децата преминават в горната степен, без да имат необходимите познания. Ще опитаме да убедим колегите да получаваме истински данни - прикриват се отсъствия, за да може да върви финансирането", призна той. "Механизмите за контрол трябва да са устойчиви и регулярни. В следващите години ще засилим контрола така, че системата да не очаква проверката, а да е готова за проверката по естествен начин", допълни проф. Вълчев.

Относно новите учебни програми, които се подготвят в МОН, министърът заяви, че срокът им е 2029 г., но екипът му ще се опита да го намали с 1 г.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

оценка за дисциплина, училище

Още новини по темата

Полицията извърши арести в район на ДПС заради фиктивен ремонт
17 Юни 2026

Как се става отличник, ако имаш тройка на матурите
14 Апр. 2026

Арестуваният училищен директор: Аз не съм слагал камерите
17 Дек. 2025

Ученик от Хасково стреля в училище

16 Септ. 2025

И Южна Корея забранява телефоните в клас
27 Авг. 2025

11 души са застреляни в австрийско училище
10 Юни 2025

Училище е за ремонт 3 години след... двумилионен ремонт
04 Юни 2025

Ремонтиран таван падна върху ученици в Пловдив
03 Юни 2025

Родители протестираха срещу религията в училище
08 Май 2025

По религия ще се учи за честност, уважение и прошка
18 Апр. 2025

Държиш се лошо? Двойка!
17 Март 2025

62% от родителите са против задължителна религия в училище
13 Март 2025

Да се учи религия? Защо не!

06 Март 2025

Дебатът за религията в училищата набира сила
21 Февр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПРОСВЕТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса за скандала с полетите на Пеевски и Атанасова
ДИЯН БОЖИДАРОВ: "Баба Алино" прогресира в бабини деветини
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Прогресивна България" си изпроси протестите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса