МОН се похвали с историческо постижение за България в науката

Първият в историята на България ERC (Европейският съвет за научни изследвания) грант в инженерните и природните науки бе спечелен от д-р Бернхард Хойплер, изследовател от института ИНСАИТ към Софийския университет. Това съобщиха от просветното министерство, пояснявайки, че отличието от 2,5 млн. евро е сред най-престижните в света и се печели само от проекти, класифицирани като „уникални научни изследвания с потенциал за голям пробив“. "Историческото постижение идва след 171 неуспешни предишни кандидатури от български институции в тези научни направления за последните близо 20 г.", уточняват от МОН.

Постижението бе представено днес в МС в присъствието на премиера Румен Радев, вицепремиера Атанас Пеканов, министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев, зам.-ректора на СУ акад. проф. Тони Спасов, д-р Бернхард Хойплер, научния директор и основател на ИНСАИТ проф. Мартин Вечев и изпълнителния директор на института Борислав Петров.

"Отличието ни нарежда на европейската карта на най-силните научни центрове и увеличава нашите възможности за привличане на талант, на капитал и на водещи изследвания във върхови научни области. Именно по такива постижения големите високотехнологични компании и инвеститори съдят за потенциала на дадена държава", коментира Радев. По думите му такива постижения допринасят не само за спирането на „изтичането на мозъци“, но и привличат в страната ни водещи учени от цял свят.

"ERC Advanced гранта позиционира INSAIT, СУ и България в „Шампионската лига на науката“. Програмата е известна и като „Научната нобелова награда“, тъй като 15 от учените, подкрепени от ERC, са станали носители на Нобелова награда. Тази година конкуренцията е изключителна - под 9% от кандидатурите са печеливши, стана ясно и от думите на вицепремиера Пеканов. Зам.-ректорът на СУ акад. проф. Тони Спасов отбеляза, че постижението на проф. Хойплер съвпада по време с интензивното развитие на изследователските университети в България, което се изразява в двойно повече публикации в престижни списания. „Намираме се в нов етап, в който количеството научни резултати, които произвежда българската наука, трябва да се превърнат във високо качество. Говорим все по-често за топ рейтингови научни публикации, патенти, иновации, които могат да намерят приложение в нашата индустрия“, каза проф. Спасов.

Д-р Хойплер се присъедини към INSAIT през 2024 г., създавайки в София една от най-силните групи в света в областта на алгоритмите. Проектът му е насочен към създаването на нови алгоритми, които да позволят управление в реално време на сложни системи като транспортните мрежи. Той има широко приложение като например подобрение на управлението на закъсненията, задръстванията и маршрутизацията в железопътните системи, както и в оптимизацията на всички големи взаимосвързани мрежи, включително вериги за доставки и интернет.

Подкрепа

По-рано през деня премиерът Радев връчи националния флаг на олимпийските ни отбори по природни науки за 2026 г. на официална церемония в МС. "България е една от най-успешните олимпийски нации в света и номер 1 в ЕС по концентрация на златни медали, спечелени от международните олимпиади за всички времена", каза Елена Маринова от сдружението, подпомагащо подготовката на националните отбори на България по природни науки. През 2026 г. българските национални отбори ще представят страната ни на международни олимпиади по математика, физика, химия, биология, лингвистика, информатика, астрономия и астрофизика, география и изкуствен интелект.