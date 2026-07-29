Президентските избори ще са на 25 октомври

Президентските избори ще бъдат на 25 октомври. Това научи "Сега" от източници от парламента, който според Конституцията насрочва вота за държавен глава. Вторият тур ще бъде на 1 ноември.

Малко по-късно на сайта на Народното събрание беше качен и проектът на решение за датата на вота. Под него са се подписали представители на четири парламентарни групи - Петър Витанов от ПБ, Цончо Ганев от "Възраждане", Деница Сачева от ГЕРБ и Надежда Йорданова от ДБ.

Изборите за президент се произвеждат не по-рано от три месеца и не по-късно от два месеца преди изтичане на срока на пълномощията на действащия президент. Мандатът на настоящия държавен глава Илияна Йотова, която всъщност довършва този на Радев, изтича на 22 януари 2027 г.

Самата Йотова вече обяви кандидатурата си. Тя получи подкрепата на управляващата "Прогресивна България", както и на извънпарламентарната БСП. БЗНС номинира бившия си лидер Николай Ненчев, който беше министър на отбраната в кабинета "Борисов 2".

В публичното пространство активно се обсъждат потенциалните кандидатури на бившия служебен премиер и ексдепутат от ПП Андрей Гюров и декана на Юридическия факултет на СУ и бивш вицепремиер в кабинета "Станишев" Даниел Вълчев. Досега нито един от двамата не потвърждава, че ще участва във вота.