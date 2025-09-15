Неформален кръг търси кандидат-президент за ПП-ДБ

Интересна гражданска инициатива с политическа насоченост започна да се развива през последните дни. Нарича се "Форум за демократично действие" и събира десетки професионалисти от различни области, които заявяват, че ще работят за "единството на демократичната общност".

Групата засега е активна само във Фейсбук. Там се представя като "неформален кръг от съмишленици и експерти от различни области, с различни убеждения, но защитаващи основните демократични ценности". Като първа задача си поставя търсенето на обща кандидатура за президент, около която да се съберат "всички свободомислещи българи". Недвусмислено заявява, че разчита преди всичко на една политическа сила – ПП-ДБ.

"Събира ни очевидното – необходимостта от единство, от мобилизация и победа на предстоящите президентски избори. Обединението, което смятаме за крайно наложително, включва не само стабилна про-европейска коалиция на Продължаваме Промяната и Демократична България, но и привличане на близки по възгледи и програми партии и граждански организации, взаимодействие между професионалните политици и гражданите, мобилизация на онези, които не гласуват", пише в текста, с който "Форум за демократично действие" се представя пред публиката.

Засега гражданските дейци не споменават други политически сили, освен ПП-ДБ, които да привлекат към замисъла си за обединение.

Групата очертава профила на бъдещия кандидат за държавен глава: "да е представител на широк спектър привърженици на демокрацията, за да олицетворява и да съдейства за единството на нацията, както изисква конституцията". Кандидатът трябва да се ръководи от три приоритета: "да защитава националните интереси, да подкрепя Украйна и сигурността на ЕС и да е непримирим към корупцията и ограбването на държавата".

Конкретни имена за "Дондуков" 2 все още не се обсъждат публично.

До момента "Форум за демократично действие" наброява 35 души, много от които са познати на публиката: културологът Александър Кьосев, политолозите Даниел Смилов, Светослав Малинов (бивш депутат и евродепутат от ДСБ - бел.а.) и Евгений Дайнов, пиарите Арман Бабикян (бивш депутат от ИБГНИ - бел.а.) и Любомир Аламанов, журналистите Георги Лозанов, Веселин Стойнев и Бойко Станкушев, политиците Тодор Тагарев (бивш министър на отбраната в кабинетите "Райков" и "Денков" - бел.а.), Надежда Нейнски (бивш министър на външните работи в кабинета "Костов" и екслидер на СДС - бел.а.), Велизар Шаламанов (бивш министър на отбраната в кабинета "Близнашки" и ексдепутат от ДБ - бел.а.) и Бойко Ноев (бивш министър на отбраната в кабинетите "Инджова" и "Костов" - бел.а.), Велислав Величков от "Инициатива Правосъдие за всеки" (бивш депутат от ОДС - бел.а.), Йонко Грозев - бивш съдия в Европейския съд по правата на човека, Илиян Василев - бивш посланик в Москва, и др.