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Разпри за партийни квоти отново разтресоха ЦИК

Поводът беше подялбата на районните избирателни комисии, облагодетелствала ДПС за сметка на ГЕРБ

Днес, 11:21
Представителите на ГЕРБ в ЦИК, сред които Георги Баханов и Анна Александрова (отдясно наляво), настояваха, че методът на изчисляване на квотите е неправилно приложен.
БГНЕС
Представителите на ГЕРБ в ЦИК, сред които Георги Баханов и Анна Александрова (отдясно наляво), настояваха, че методът на изчисляване на квотите е неправилно приложен.

Въпросът за разпределянето на местата в избирателните комисии между парламентарните формации отново стана повод за раздори. Този път в Централната избирателна комисия (ЦИК) спориха заради подялбата на съставите на районните комисии за предстоящите президентски избори на 25 октомври, която облагодетелства ДПС за сметка на ГЕРБ.

Сегашните членове на ЦИК бяха избрани през юни т.г. по предложение на политическите сили от 52-ото Народно събрание. Тогава ДБ протестира, че бива ощетена с едно място в комисията, дадено на ДПС, с аргумента, че е направена грешка при изчисляването на мандатите, при което се прилага методът на най-големия остатък Хеър-Ниймайер. Президентът Илияна Йотова, която отговаряше за разпределението на местата, отхвърли претенциите на ДБ, а формацията внесе жалба в Конституционния съд по казуса.

Вчера комисарите обсъждаха проект на решение за консултациите, при които трябва да се определят съставите на районните комисии за президентския вот. Те са два типа според големината на избирателния район – с 13 члена или 17 члена. Когато мандатите се разпределят, важи правилото, че една формация не може да има повече от 50 на сто от местата и по-малко от едно място. И тук се използва методът Хеър-Ниймайер, при което се разделят мандатите в съответната комисия на общия брой депутати в парламента, получава се коефициент, с който се делят депутатите на всяка парламентарна група и така се изчислява всяка отделна квота, а ако има остатъци, те се разпределят по определен ред.

Според проекта, изготвен от Лазарина Бонева и Иван Василев (назначени от квотата на ПБ – бел.а.), в комисиите с 13 члена управляващите получават 6 мандата, ГЕРБ-СДС – 2, ПП-ДБ – 2, ДПС – 2, а "Възраждане" – 1. При 17-членните комисии ПБ ще има 8 члена, ГЕРБ-СДС – 3, ПП-ДБ – 3, ДПС – 2, "Възраждане" – 1.

Тримата представители на ГЕРБ в ЦИК – Анна Александрова, Йорданка Ганчева и Георги Баханов, твърдяха, че методът е неправилно приложен за 13-членните комисии и това е лишило формацията от един мандат в полза на ДПС. Те се позоваваха и на решение на Върховния административен съд от 2019 г. Вяра Тодева (ДБ) ги подкрепи, като се аргументира, че въпросът е принципен и в бъдеще може да засегне разпределението на местата в секционните избирателни комисии.

Иван Василев контрира, че подялбата е направена по същия начин, по който е избрана и самата ЦИК. А Зинаида Златанова (ПБ) възрази, че колегите ѝ всъщност искат да се приложи друг метод на изчисление на местата.

В крайна сметка, противниците на решението бяха едва четирима и то беше прието с гласовете на 9 членове на ЦИК. Остава да видим дали някой ще опита да го обжалва пред съда, за което има 3-дневен срок.

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ЦИК, районни избирателни комисии, президентски избори 2026

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