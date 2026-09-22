ДПС не номинира кандидат за президент

В Централната избирателна комисия (ЦИК) са подали документи за участие в изборите общо 28 кандидатпрезидентски двойки. Това показва информацията на комисията, след като в 17 часа изтече крайният срок, в който претендентите можеха да заявят желанието си да се включат във вота.
Макар че се регистрира за изборите, ДПС така и не издигна собствени претенденти за "Дондуков" 2, нито е заявила подкрепа за някой от кандидатите.
Ето и списъка:
Лъчезар Аспарухов Аврамов - кандидат за президент и Ивайло Дражев Атанасов - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)
Венцислав Атанасов Ангелов - кандидат за президент и Атанас Иванов Стефанов - кандидат за вицепрезидент ("Народна Партия Истината и само Истината")
Нако Райнов Стефанов - кандидат за президент и Нина Петкова Ламбова - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)
Камен Захариев Тасков - кандидат за президент и Галя Димитрова Иванова - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)
Борис Кирилов Анзов - кандидат за президент и Бранимир Мичев Мичев - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)
Радостин Петев Василев - кандидат за президент и Красимир Цветков Манов - кандидат за вицепрезидент (МЕЧ)
Методи Веселинов Бъчваров - кандидат за президент и Ленин Велинов Станоев - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)
Александър Трифонов Томов - кандидат за президент и Сергей Петков Инджов - кандидат за вицепрезидент ("Българска социалдемокрация-Евролевица")
Волен Николов Сидеров - кандидат за президент и Славчо Георгиев Велков - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)
Ивелин Людмилов Михайлов - кандидат за президент и Юлиана Младенова Матеева - кандидат за вицепрезидент ("Величие")
Мария Петрова Колева - кандидат за президент и Валери Йорданов Велковски - кандидат за вицепрезидент ("Правото")
Боян Боянов Станков Расате - кандидат за президент и Йордан Стоянов Манасиев - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)
Величка Неделчова Георгиева - кандидат за президент и Росен Игнатов Иванов - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)
Искра Йорданова Недева - кандидат за президент и Стоян Руменов Георгиев - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)
Иванка Великова Цветанова–Петкова - кандидат за президент и Панайот Александров Кючуков - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)
Николай Нанков Ненчев - кандидат за президент и Цвета Кирилова Кирилова- кандидат за вицепрезидент (БЗНС)
Иво Иванов Лулчев - кандидат за президент и Стефан Димитров Попов - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)
Пламен Панайотов Пасков - кандидат за президент и Светозар Стоянов Съев - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)
Йордан Иванов Малджански - кандидат за президент и Валентин Асенов Христов - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)
Илияна Малинова Йотова - кандидат за президент и Кирил Александров Вълчев - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)
Андрей Атанасов Гюров - кандидат за президент и Георги Димитров Кандев - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)
Ивайло Петров Симеонов - кандидат за президент и Косьо Христов Стойчев - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)
Явор Бориславов Генов - кандидат за президент и Максим Генов Велков - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)
Георги Николов Димов - кандидат за президент и Димитър Атанасов Шивиков - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)
Росен Пламенов Миленов - кандидат за президент и Иван Стефанов Иванов - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)
Костадин Тодоров Костадинов - кандидат за президент и Петър Петров Волгин - кандидат за вицепрезидент ("Възраждане")
Иван Маркос Христанов - кандидат за президент и Стоянка Гинева Черкезова - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)
Румяна Методиева Ченалова - кандидат за президент и Георги Минчев Георгиев - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)
На 23 септември, сряда, от 15 часа ще се проведе жребий за определяне на номерата на кандидатите в бюлетината за изборите.