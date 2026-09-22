ДПС не номинира кандидат за президент

Илияна Димитрова Повечето от кандидатите, от които ще избират гражданите, са номинирани от инициативни комитети.

Новините на "Сега" - директно във вашия мейл.

В Централната избирателна комисия (ЦИК) са подали документи за участие в изборите общо 28 кандидатпрезидентски двойки. Това показва информацията на комисията, след като в 17 часа изтече крайният срок, в който претендентите можеха да заявят желанието си да се включат във вота.

Макар че се регистрира за изборите, ДПС така и не издигна собствени претенденти за "Дондуков" 2, нито е заявила подкрепа за някой от кандидатите.

Ето и списъка:

Лъчезар Аспарухов Аврамов - кандидат за президент и Ивайло Дражев Атанасов - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

Венцислав Атанасов Ангелов - кандидат за президент и Атанас Иванов Стефанов - кандидат за вицепрезидент ("Народна Партия Истината и само Истината")

Нако Райнов Стефанов - кандидат за президент и Нина Петкова Ламбова - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

Камен Захариев Тасков - кандидат за президент и Галя Димитрова Иванова - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

Борис Кирилов Анзов - кандидат за президент и Бранимир Мичев Мичев - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

Радостин Петев Василев - кандидат за президент и Красимир Цветков Манов - кандидат за вицепрезидент (МЕЧ)

Методи Веселинов Бъчваров - кандидат за президент и Ленин Велинов Станоев - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

Александър Трифонов Томов - кандидат за президент и Сергей Петков Инджов - кандидат за вицепрезидент ("Българска социалдемокрация-Евролевица")

Волен Николов Сидеров - кандидат за президент и Славчо Георгиев Велков - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

Ивелин Людмилов Михайлов - кандидат за президент и Юлиана Младенова Матеева - кандидат за вицепрезидент ("Величие")

Мария Петрова Колева - кандидат за президент и Валери Йорданов Велковски - кандидат за вицепрезидент ("Правото")

Боян Боянов Станков Расате - кандидат за президент и Йордан Стоянов Манасиев - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

Величка Неделчова Георгиева - кандидат за президент и Росен Игнатов Иванов - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

Искра Йорданова Недева - кандидат за президент и Стоян Руменов Георгиев - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

Иванка Великова Цветанова–Петкова - кандидат за президент и Панайот Александров Кючуков - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

Николай Нанков Ненчев - кандидат за президент и Цвета Кирилова Кирилова- кандидат за вицепрезидент (БЗНС)

Иво Иванов Лулчев - кандидат за президент и Стефан Димитров Попов - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

Пламен Панайотов Пасков - кандидат за президент и Светозар Стоянов Съев - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

Йордан Иванов Малджански - кандидат за президент и Валентин Асенов Христов - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

Илияна Малинова Йотова - кандидат за президент и Кирил Александров Вълчев - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

Андрей Атанасов Гюров - кандидат за президент и Георги Димитров Кандев - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

Ивайло Петров Симеонов - кандидат за президент и Косьо Христов Стойчев - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

Явор Бориславов Генов - кандидат за президент и Максим Генов Велков - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

Георги Николов Димов - кандидат за президент и Димитър Атанасов Шивиков - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

Росен Пламенов Миленов - кандидат за президент и Иван Стефанов Иванов - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

Костадин Тодоров Костадинов - кандидат за президент и Петър Петров Волгин - кандидат за вицепрезидент ("Възраждане")

Иван Маркос Христанов - кандидат за президент и Стоянка Гинева Черкезова - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

Румяна Методиева Ченалова - кандидат за президент и Георги Минчев Георгиев - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

На 23 септември, сряда, от 15 часа ще се проведе жребий за определяне на номерата на кандидатите в бюлетината за изборите.