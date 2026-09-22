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ДПС не номинира кандидат за президент

28 претенденти за държавен глава подадоха документи в ЦИК

22 Септ. 2026Обновена
Повечето от кандидатите, от които ще избират гражданите, са номинирани от инициативни комитети.
Илияна Димитрова
Повечето от кандидатите, от които ще избират гражданите, са номинирани от инициативни комитети.

В Централната избирателна комисия (ЦИК) са подали документи за участие в изборите общо 28 кандидатпрезидентски двойки. Това показва информацията на комисията, след като в 17 часа изтече крайният срок, в който претендентите можеха да заявят желанието си да се включат във вота.

Макар че се регистрира за изборите, ДПС така и не издигна собствени претенденти за "Дондуков" 2, нито е заявила подкрепа за някой от кандидатите.

Ето и списъка:

Лъчезар Аспарухов Аврамов - кандидат за президент и Ивайло Дражев Атанасов - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

➡️ Венцислав Атанасов Ангелов - кандидат за президент и Атанас Иванов Стефанов - кандидат за вицепрезидент ("Народна Партия Истината и само Истината")

➡️ Нако Райнов Стефанов - кандидат за президент и Нина Петкова Ламбова - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

➡️ Камен Захариев Тасков - кандидат за президент и Галя Димитрова Иванова - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

➡️ Борис Кирилов Анзов - кандидат за президент и Бранимир Мичев Мичев - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

➡️ Радостин Петев Василев - кандидат за президент и Красимир Цветков Манов - кандидат за вицепрезидент (МЕЧ)

➡️ Методи Веселинов Бъчваров - кандидат за президент и Ленин Велинов Станоев - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

➡️ Александър Трифонов Томов - кандидат за президент и Сергей Петков Инджов - кандидат за вицепрезидент ("Българска социалдемокрация-Евролевица")

➡️ Волен Николов Сидеров - кандидат за президент и Славчо Георгиев Велков - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

➡️ Ивелин Людмилов Михайлов - кандидат за президент и Юлиана Младенова Матеева - кандидат за вицепрезидент ("Величие")

➡️ Мария Петрова Колева - кандидат за президент и Валери Йорданов Велковски - кандидат за вицепрезидент ("Правото")

➡️ Боян Боянов Станков Расате - кандидат за президент и Йордан Стоянов Манасиев - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

➡️ Величка Неделчова Георгиева - кандидат за президент и Росен Игнатов Иванов - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

➡️ Искра Йорданова Недева - кандидат за президент и Стоян Руменов Георгиев - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

➡️ Иванка Великова Цветанова–Петкова - кандидат за президент и Панайот Александров Кючуков - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

➡️ Николай Нанков Ненчев - кандидат за президент и Цвета Кирилова Кирилова- кандидат за вицепрезидент (БЗНС)

➡️ Иво Иванов Лулчев - кандидат за президент и Стефан Димитров Попов - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

➡️ Пламен Панайотов Пасков - кандидат за президент и Светозар Стоянов Съев - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

➡️Йордан Иванов Малджански - кандидат за президент и Валентин Асенов Христов - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

➡️Илияна Малинова Йотова - кандидат за президент и Кирил Александров Вълчев - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

➡️Андрей Атанасов Гюров - кандидат за президент и Георги Димитров Кандев - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

➡️Ивайло Петров Симеонов - кандидат за президент и Косьо Христов Стойчев - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

➡️Явор Бориславов Генов - кандидат за президент и Максим Генов Велков - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

➡️ Георги Николов Димов - кандидат за президент и Димитър Атанасов Шивиков - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

➡️ Росен Пламенов Миленов - кандидат за президент и Иван Стефанов Иванов - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

➡️ Костадин Тодоров Костадинов - кандидат за президент и Петър Петров Волгин - кандидат за вицепрезидент ("Възраждане")

➡️ Иван Маркос Христанов - кандидат за президент и Стоянка Гинева Черкезова - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

➡️ Румяна Методиева Ченалова - кандидат за президент и Георги Минчев Георгиев - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

На 23 септември, сряда, от 15 часа ще се проведе жребий за определяне на номерата на кандидатите в бюлетината за изборите.

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Ключови думи:

ЦИК, президентски избори 2026

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