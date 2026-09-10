Борисов допусна вариант да подкрепи Гюров и Кандев

Бойко Борисов няма да предлага подкрепа за президентските избори, ако някой не му бъде поискана, а ако даде такава на двойката Гюров-Кандев, ще го направи, защото му е "жал за тях". Това се разбра от дълъг монолог на лидера на ГЕРБ пред журналисти във Видин, където беше като част от обиколката му на партийните структури в страната.

"Непоискана подкрепа не давам! Това е ясно и точно!", заяви Борисов в отговор на журналистически въпрос. След това се обърна към Андрей Гюров и Георги Кандев, които днес учредиха инициативния комитет за кандидатурата си, като ги предупреди, че "с общи приказки няма да спечелят избирателите на ГЕРБ".

"За да искаш реално да спечелиш изборите, трябва да се обърнеш и към структурите, които да ти помогнат", поучаваше водачът на ГЕРБ претендентите за "Дондуков" 2. Даде и конкретен пример с какво могат да помогнат на Гюров и Кандев – членовете на ГЕРБ в избирателните комисии да следят за манипулации в полза на управляващите, които подкрепят кандидатурата на Илияна Йотова. Остана впечатлението, че той подканва двамата кандидати да потърсят официално подкрепата му за изборите.

Освен това мистериозно сподели, че Йотова е "осъзнала", че трябва да се търси помощ от структурите, както и че "другите кандидат-президенти говорят по места и получавам такава информация с наши колеги". Не стана ясно дали няма предвид, че изборни претенденти търсят заобиколно контакт с партийни организации на ГЕРБ.

А твърденията си за манипулации - с машините, както винаги говори, подкрепи с доклада на Службата за изследвания на Конгреса на САЩ, в който се говори за руски хибридни атаки в България. "Пречупили са през Тик-тока мисленето на хората с фалшиви мемета, фалшива информация, фалшива, фалшива, фалшива! Лъжи, лъжи, лъжи! Мрежата стига до много хора и, докато разберат, че е лъжа, белята станала!", настойчиво каза Борисов.

След това премина изцяло към полето на спекулациите – каза, че лидерите на "Демократична България" (ДБ) Ивайло Мирчев и Божидар Божанов, които публично подкрепят Гюров, влизат в договорки с "Прогресивна България" за парламентарната квота във Висшия съдебен съвет (ВСС) и не се вълнуват от президентските избори. "Те искат Гюров и Кандев да ги няма, да загубят, за да не им се пречкат в пространството. ДБ пречи на Гюров и Кандев и се договаря за ВСС. Роси ми казва, че Витанов и Мирчев само се гушат – ходят, договарят се", обясняваше Борисов, като посочи към седящия до него депутат от ГЕРБ Росица Кирова. Даже заподозря, че ДБ играе на изборите с двама кандидат-президенти – Андрей Гюров и Георги Кандев.

"Ако нещо емоционално направя, да помогна, то ще е защото почва да ми е жал за Гюров и Кандев", допусна Борисов. Но го каза отново с уговорката, че подкрепата трябва да му бъде поискана.

Спомена и случаите на представители на ГЕРБ, подкрепили Йотова - като евродепутата Емил Радев, за когото Борисов лаконично обясни, че с Йотова отдавна се познавали, а пък други я знаели по семейна линия - не стана ясно кои, но подкрепата им за нея била "лично дело и не ангажира партията по никакъв начин". "Моят приятел Вежди Рашидов не ми се е обадил и не знам. Това си е лично негово решение", коментира Борисов за приближения си, когото направи последователно културен министър и председател на парламента, а сега е с Йотова.

За избора на ВСС той отсече, че не са търсени от управляващите, а и забранил да се водят разговори с мнозинството по темата. Иначе неутрално отбеляза, че повечето от кандидатите за прокурорската колегия са авторитетни съдии.

Накрая с горчивина обяви, че парламентът е станал "безсмислен, само узаконява, като гумен печат". Но пък призна, че така било навремето и при него. "Е, беше. Само че цялата отговорност сега е там (при управляващите - бел.а.). Когато е била при мен, съм я носил", заключи водачът на ГЕРБ.