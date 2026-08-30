"Новата вълна" в ГЕРБ не промени партийното ръководство

С леки промени в партийното ръководство, призиви да се възстанови доверието на хората и без новини за президентските избори премина извънредната среща на Националното събрание на ГЕРБ днес.

Поводът за свикването ѝ дадоха оставките, подадени от Изпълнителната комисия – тясното партийно ръководство, от членовете ѝ Делян Добрев и Владимир Темелков, които трябваше да бъдат подменени. Зам.-кметът на Пловдив Темелков се мотивира със служебни ангажименти, а бившият депутат Добрев с това, че иска да се занимава с бизнес и, ако остане в ръководството, ще изпадне в несъвместимост. Трето място в комисията се освободи още преди месеци, когато кметът на Стара Загора Живко Тодоров подаде оставка .

За членове събранието избра Радостин Танев – областен координатор на ГЕРБ за Стара Загора (номиниран от Живко Тодоров и представен от Бойко Борисов като "Айнщайн"); Димитър Вучев – общински съветник в София, наскоро избран за областен координатор за столицата, и Стоян Петков, също отскоро партиен водач във Варна (двамата бяха предложени от депутата и бивш социален министър Деница Сачева).

Останалите 12 членове на Изпълнителната комисия запазиха постовете си - Бойко Борисов, Даниел Митов, Томислав Дончев, Тодор Тодоров, Йорданка Фандъкова, Димитър Николов, Деница Сачева, Илтер Бейзатов, Костадин Ангелов, Георг Георгиев, Костадин Димитров, Стефан Арсов. Така за същинско обновление на ръководството всъщност не може да се говори - начело остават същите хора , които след последния партиен конгрес загубиха парламентарните избори на 19 април.

Планове и намерения

Партийният лидер Бойко Борисов говори пред делегатите предимно за опитите си да промени партията като създаде "сплав от нови и опитни хора". "До края на годината, със съдействието на партийните организации, ще извадим най-доброто, ще предложим на обществото такава ведра смяна, необременена", посочи Борисов. И прогнозира, че "на следващия конгрес все по-малко ще говорим аз и Томислав, все повече ще говорят тези, които виждате".

"Аз ГЕРБ го създадох да се бие с БСП, а влязохме в коалиция, с леви партии. Но това беше след поредица от избори. Понесохме щети, имаме си поуки. Сега, освен да бъдем себе си, и всички нови, които ще поемат, ще бъдат себе си", оправда той злополучно приключилия съюз с ИТН, БСП и ДПС.

Не се разбра какво планира да направи за президентските избори. Преди него освободеният Добрев говори, че ГЕРБ непременно трябва да издигне собствен кандидат. "ГЕРБ не е олимпийска организация, за да участваме, защото трябва да участваме. Ние ще участваме там, където трябва да станем първи, а не дали ще отидем на балотаж", коментира неясно Борисов.

Той изтъкна, че опозиционните сили вдясно се борят помежду си, с което правят "подарък за управляващите", а подкрепената от Румен Радев Илияна Йотова описа като "изключително силен кандидат, която надигра всички политици, когато отиде в "Панорама" и обяви самостоятелно кандидатурата си с инициативен комитет". "Тогава си казах – г-жа Йотова много е надраснала останалата политическа класа. Принуди ПБ да се залепи до нея, без да има шанс да издигне свой кандидат", размишляваше Борисов.

Констатации и съвети

Зам.-шефът на ГЕРБ Томислав Дончев каза, че евентуален провал на Радев няма да се превърне автоматично в победа за ГЕРБ, и затова партията трябва да представи по-добра алтернатива на днешната власт. "Нямам съмнение кой е по-добър. Но са необходими още усилия да се превърне в обществен факт. Задачата ни е да убедим хората в това", каза той.

Делян Добрев говори дълго пред делегатите, главно за да сподели мнението си за президентските избори, макар че никой не го питал, както сам каза. Според него бившият служебен премиер Андрей Гюров, който е потенциален кандидат, няма да получи подкрепата на членовете и симпатизантите на ГЕРБ.

"Трябва да си имаме кандидат", отсече Добрев, сподирен от аплодисменти. Той спомена три имена като възможни претенденти – кметът на Бургас Димитър Николов, зам.-председателят на партията Томислав Дончев и бившият премиер Росен Желязков, всеки от които според него може да изкара двойно по-добър резултат от Гюров и да стигне до балотаж.

Добрев се присмя на съпредседателя на ДБ Ивайло Мирчев, че три пъти на ден се отрича от ГЕРБ. "Тия да ни дават оценка, да казват дали ни искат или не ни искат, звучи смешно. Кои са тия и откъде-накъде?", каза той. Малко по-късно Мирчев реагира във Фейсбук, че "Добрев подменя разговора, представя критиката към Борисов като атака срещу избирателите на ГЕРБ".

На трибуната той беше последван от група по-млади членове на ГЕРБ, които бяха представени като част от инициативата на лидера Бойко Борисов "Новите умове". Всеки от тях казваше по няколко вдъхновяващи думи на делегатите, сякаш за да ги увери, че младите хора са с тях.