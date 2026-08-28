И ГЕРБ праща депутати за делото в Кочани

ГЕРБ също ще прати свои представители, които да наблюдават делото в македонския град Кочани срещу Ива Михайлова. Македонката с български паспорт е лишена от възможност да замине за лечение в чужбина заради участието ѝ в пътен инцидент.

"Прогресивна България" съобщи , че ще прати цели трима свои депутати, които да присъстват на заседанието по делото на Михайлова на 31 август. Управляващите обясниха, че искат да подкрепят правото ѝ на справедлив процес.

После от партията на Бойко Борисов обявиха, че на съдебното заседание ще присъстват и техните депутати Георг Георгиев и Красимир Терзиев. Георгиев е бивш министър на външните работи в кабинета "Желязков".

"Присъствието на Георгиев и Терзиев е израз на това, че ГЕРБ следи отблизо развитието на казуса около Ива Михайлова и стои категорично зад нейното право на справедлив съдебен процес, както и това да ѝ се предостави възможност да продължи необходимото ѝ лечение в България", изтъкват от ГЕРБ.