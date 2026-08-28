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И ГЕРБ праща депутати за делото в Кочани

Бившият министър Георг Георгиев и колегата му Красимир Терзиев отиват да подкрепят Ива Михайлова

Днес, 10:53
Георг Георгиев
БГНЕС
Георг Георгиев

ГЕРБ също ще прати свои представители, които да наблюдават делото в македонския град Кочани срещу Ива Михайлова. Македонката с български паспорт е лишена от възможност да замине за лечение в чужбина заради участието ѝ в пътен инцидент.

"Прогресивна България" съобщи, че ще прати цели трима свои депутати, които да присъстват на заседанието по делото на Михайлова на 31 август. Управляващите обясниха, че искат да подкрепят правото ѝ на справедлив процес.

После от партията на Бойко Борисов обявиха, че на съдебното заседание ще присъстват и техните депутати Георг Георгиев и Красимир Терзиев. Георгиев е бивш министър на външните работи в кабинета "Желязков".

"Присъствието на Георгиев и Терзиев е израз на това, че ГЕРБ следи отблизо развитието на казуса около Ива Михайлова и стои категорично зад нейното право на справедлив съдебен процес, както и това да ѝ се предостави възможност да продължи необходимото ѝ лечение в България", изтъкват от ГЕРБ.

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Ключови думи:

ГЕРБ, Северна Македония, Ива Михайлова

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