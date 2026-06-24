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Скопие иска България да се извини за изтекла дипломатическа нота

Става дума за почивка на семейството на премиера в Пампорово

24 Юни 2026
Тимчо Муцунски
БГНЕС/ЕПА
Тимчо Муцунски

Посланикът на България в РС Македония Желязко Радуков е бил извикан вчера в Министерството на външните работи и външната търговия на страната по повод "публичното оповестяване на дипломатическа нота с информация за членове на семейството на Християн Мицкоски, пътували до Пампорово", съобщи на пресконференция днес министърът на външните работи и външната търговия Тимчо Муцунски, цитиран от БТА.

Муцунски определи ситуацията като "абсолютно неприемлив начин на комуникация между две държави”, като поиска извинение и бърза реакция от българските институции за разрешаване на случая. По думите му на територията на Северна Македония "постоянно се движат семейства на високопоставени чуждестранни представители и самите чуждестранни представители, понякога в частно качество, но никога не се е случвало подобен документ да бъде оповестяван публично.

Снимка на документ, представен като дипломатическа нота от посолството на Република Северна Македония в София, се превърна в поредна обсъждана тема в отношенията между България и Северна Македония. В документа се иска осигуряване на транспортен коридор на съпругата и сина на Мицкоски, които в началото на годината са пътували до Пампорово, а "при възможност и полицейски ескорт за целия престой на гостите".

Публикуваната във "Фейсбук" снимка на предполагаемата нота беше определена от Християн Мицкоски като "радикализиране" на отношенията между двете държави.

"Това, което ме тревожи е, че се разкриват лични данни, свързани със съпругата и малолетния син на премиера (на Северна Македония Християн Мицкоски - бел. ред.). Разбира се, поискахме информация, разговаряхме и със стратегическите си партньори по този въпрос, защото наистина сме обезпокоени от лекомислието, довело до подобна ситуация”, заяви Муцунски днес.

Той спомена случая със запалването на българските дипломатически автомобили пред посолството на страната ни в Скопие миналата седмица, като заяви, че институциите в страната са действали "възможно най-бързо”. Муцунски допълни, че самият той и заместник-министърът на външните работи веднага са осъществили "комуникация с представителите на съседна България”.

Муцунски не посочи директно откъде е изтекъл документът, публикуван в група във "Фейсбук", но заяви, че "хипотетично, ако такава информация излезе от Министерството на външните работи (на Северна Македония) и е свързана със семейството на представител на чужда държава, бих се извинил”.

Според Муцунски съществува "сериозна мрежа от публикации в сайтове и социалните мрежи, чрез ботове, които се занимават не само с представители на правителството на Северна Македония, но все по-често и с техните семейства".

 

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Ключови думи:

РС Македония, Тимчо Муцунски, Християн Мицкоски, Северна Македония

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