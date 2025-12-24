Скопие не иска да помагаме с мазут

Северна Македония е отхвърлила предлаганата от България помощ за електроснабдяването под формата на мазут.

По разпореждане на премиера Желязков вчера министърът на външните работи Георг Георгиев предложи на колегата си от Република Северна Македония Тимчо Муцунски помощ във връзка с кризата в Скопие - заради стачката на гръцките фермери страната не може да внася регулярно мазут. Българската страна заявила готовност да съдейства за осигуряването на необходимите количества при спазване на техническите и логистичните възможности.

Муцунски обаче е благодарил за предложената помощ и е заявил, че към момента страната няма нужда от допълнителна подкрепа.

По време на разговора с Георгиев министър Муцунски даже подчертал, че ако България има нужда от такава или подобна помощ, тогава Македония е изцяло на разположение.

Българското предложение за помощ бе отправено след като правителството на Република Северна Македония обяви във вторник вечерта извънредно положение в страната, породено от затруднения в доставките на енергоносители.