Гръцките фермери започнаха нова 48-часова блокада на границата

Гръцките фермери започнаха своята поредна 48-часова стачка. Пътищата както вътре в страната, така и на част от граничните пунктове с България вече са затворени. Спряно е движението на ГКПП "Илинден-Ексохи", засега само за тежкотоварни превозни средства.

За сутринта беше обявена и блокадата на пунктове "Капитан Петко войвода-Орменион". По обед предстои спиране на преминаването и през ГКПП "Кулата-Промахон".

Причините за недоволството са натрупани от месеци. Гръцките фермери настояват за по-високи и навременно изплащани субсидии, компенсации за високите разходи за горива и торове, както и за промени в аграрната политика. Част от исканията им са насочени и срещу международни търговски споразумения, които според тях поставят местното производство в неравностойно положение спрямо вносни стоки.

Протестиращите фермери предупредиха, че ако исканията им не бъдат удовлетворение, възнамеряват да блокират всички гранични пунктове, включително и за леки автомобили.

Блокадите вече предизвикаха реакция и от българска страна. Министерството на външните работи изрази официална загриженост заради нарушаването на свободното движение на хора и стоки и предупреди за сериозни икономически щети за транспортния сектор и бизнеса.

КОНФРОНТАЦИЯ

От гръцкото правителство обявиха днес, че са готови да се противопоставят на фермерите, след като и последната компромисна оферта не успя да излезе от задънената улица. Говорителят на кабинета в Атина Павлос Маринакис заяви, че властите "няма да позволят страната да бъде разделена на две".

"Няма място за допълнителни мерки за фермерите", каза той, цитиран от АФП.

Миналия месец фермерите отхвърлиха поканата за преговори от премиера Кириакос Мицотакис и игнорираха многократните предупреждения от правителството да отстъпят. Длъжностни лица обвиниха опозиционните партии, че насърчават фермерите да отхвърлят преговорите.

Плащанията към фермерите са забавени поради продължаващо разследване на измамни заявления за субсидии от ЕС на стойност милиони евро, разкрити през май от Европейската прокуратура.