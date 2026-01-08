Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Гръцките фермери започнаха нова 48-часова блокада на границата

Протестиращите заплашват да спрат движението и на леки коли през всички пунктове

Днес, 09:49
Блокадите на гръцките фермери започнаха още през ноември.
БГНЕС архив
Блокадите на гръцките фермери започнаха още през ноември.

Гръцките фермери започнаха своята поредна 48-часова стачка. Пътищата както вътре в страната, така и на част от граничните пунктове с България вече са затворени. Спряно е движението на ГКПП "Илинден-Ексохи", засега само за тежкотоварни превозни средства.

За сутринта беше обявена и блокадата на пунктове "Капитан Петко войвода-Орменион". По обед предстои спиране на преминаването и през ГКПП "Кулата-Промахон".

Причините за недоволството са натрупани от месеци. Гръцките фермери настояват за по-високи и навременно изплащани субсидии, компенсации за високите разходи за горива и торове, както и за промени в аграрната политика. Част от исканията им са насочени и срещу международни търговски споразумения, които според тях поставят местното производство в неравностойно положение спрямо вносни стоки.

Протестиращите фермери предупредиха, че ако исканията им не бъдат удовлетворение, възнамеряват да блокират всички гранични пунктове, включително и за леки автомобили.

Блокадите вече предизвикаха реакция и от българска страна. Министерството на външните работи изрази официална загриженост заради нарушаването на свободното движение на хора и стоки и предупреди за сериозни икономически щети за транспортния сектор и бизнеса. 

 

КОНФРОНТАЦИЯ

От гръцкото правителство обявиха днес, че са готови да се противопоставят на фермерите, след като и последната компромисна оферта не успя да излезе от задънената улица. Говорителят на кабинета в Атина Павлос Маринакис заяви, че властите "няма да позволят страната да бъде разделена на две".

"Няма място за допълнителни мерки за фермерите", каза той, цитиран от АФП.

Миналия месец фермерите отхвърлиха поканата за преговори от премиера Кириакос Мицотакис и игнорираха многократните предупреждения от правителството да отстъпят. Длъжностни лица обвиниха опозиционните партии, че насърчават фермерите да отхвърлят преговорите.

Плащанията към фермерите са забавени поради продължаващо разследване на измамни заявления за субсидии от ЕС на стойност милиони евро, разкрити през май от Европейската прокуратура.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

гръцки фермери

Още новини по темата

Транспортният ни бизнес губи по €10 млн. седмично от блокадите в Гърция
05 Яну. 2026

Гръцките фермери върнаха блокадите по границата с България
27 Дек. 2025

Скопие не иска да помагаме с мазут
25 Дек. 2025

Гръцките фермери предизвикаха енергийна криза в РС Македония
23 Дек. 2025

15 души са арестувани на о. Крит заради кражба на земеделски субсидии
12 Дек. 2025

Блокадата на "Кулата-Промахон" засегна и колите за България
06 Дек. 2025

Движението през ГКПП "Кулата" е възстановено
04 Дек. 2025

Гръцките фермери блокираха ГКПП "Кулата"
03 Дек. 2025

Гръцки фермери ще блокират Кулата
24 Яну. 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Раздутият съдебен балон трябва да се спука
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов винаги си намира приятели
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?