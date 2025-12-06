Блокадата на "Кулата-Промахон" засегна и колите за България

Четвърти ден продължава блокадата на българо-гръцката граница на пункта "Кулата-Промахон". Освен за тежкотоварните камиони, които са спрени и в двете посоки, от днес по обед протестиращите гръцки фермери не пропускат и леките автомобили, които искат да влязат в България, съобщи БНР. Засега леки коли към Гърция все още се пропускат. Задържането на леките автомобили продължи около час.

По информация на българските гранични власти към протеста на фермерите са се присъединили и камиони, които са пристигнали на Промахон. От щаба на стачкуващите не са заявили кога ще бъде вдигната блокадата. Това стана в късния следобед, около 17:00 ч. За пореден път фермерите не се съобразиха и с апела на гръцката полиция предварително да ги информират за времето на блокадите и тяхната продължителност.

Автомобилният трафик на Кулата днес не е голям, но заради спряното движение се образуваха опашки. От българска страна, на около 500 метра преди пункта, се спират камионите, като им се дава възможност да останат на пътя или да тръгнат към граничен пункт "Илинден-Ексохи", където към момента движението и в двете посоки е нормално и без ограничения.

Недоволните шофьори на камиони обмислят в понеделник, 8 декември, да организират контраблокада на наша територия.