Гърците блокират напълно и безсрочно ГКПП "Кулата-Промахон"

Протестиращите гръцки фермери отказаха преговори с премиера Мицотакис и взеха решение днес в 12:30 да устроят пълна и безсрочна блокада на тежкотоварния трафик на основния ГКПП с България - "Кулата-Промахон", като същевременно в отделни периоди ще блокират и движението на леки автомобили.

Фермерите заявяват, че ще оценяват ситуацията на границата в движение. Със сигурност обаче възнамеряват за първи път при своите протести да не пропускат частни коли и туристически автобуси, наред с камионите. В Като Неврокопи обаче земеделците решиха да не блокират днес пункта "Илинден-Ексохи" поради ниските температури с цел избягване на злополуки.

Ще бъдат затворени и двата пункта за преминаване в Северна Македония. "Евзони" ще е блокиран 12 до 16 ч. и от 19 до 24 ч. за всички видове автомобили, като превинаване ще се позволява само при извънредни ситуации, а пункт "Ники" ще бъде затворен между 19 и 23 ч. за всички камиони и от 20 до 22 ч. за леки коли.

Няколко от най-големите фермерски организации обявиха, че няма да участват в насрочените за днес разговори с премиера Кириакос Мицотакис и вече обсъждат разширяване на протестните действия, включително митинг и блокиране на столицата Атина с трактори.

Групите, представляващи остров Крит и областите Лариса и Кардица в Централна Гърция, съобщиха, че искат нова среща с други фермерски сдружения, на която да решат следващите си стъпки, съобщи в. „Катимерини“. Пред телевизия „Скай“ председателят на фермерския съюз в Кардица Костас Дзелас обвини правителството в „подигравка“. По думите му земеделските производители продължават да очакват премиерът да приеме и други представители на фермери, животновъди, рибари и пчелари, които ще пътуват до Атина от името на участниците в пътните блокади.

Дзелас заяви, че след консултации с протестиращи от различни части на страната и среща на пътния възел Никея в Централна Гърция, в която са участвали над 1000 души, фермерите единодушно са решили да не приемат условията, предложени от правителството.

Той разкритикува решението на кабинета да насрочи две отделни срещи – в 13:00 и 15:00 часа, като подчерта, че предвиденото време за разговори е крайно недостатъчно.