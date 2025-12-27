Гръцките фермери върнаха блокадите по границата с България

В третия ден на Коледа гръцките фермери отново върнаха блокадите по границата с България, предаде БНР. Малко преди обед на граничния преход Илинден - Ексохи движението на тежкотоварни камиони беше спряно и в двете посоки, а в 12:00 ч. за неопределено време то беше ограничено и на прехода Кулата - Промахон.

Леки автомобили и автобуси преминават без проблем. Към момента трафикът по границите и по републиканската пътна мрежа е слаб, информират от Областно пътно управление - Благоевград.

Земеделците в южната ни съседка извършват периодични блокади на пътища, гранични пунктове, пристанища и други обекти от транспортната инфраструктура на страната, в зависимост от решенията на местните им събрания. Протестите избухнаха заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии в резултат на скандал с корупция в гръцката агенция по земеделските плащания ОПЕКЕПЕ.