Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Гръцките фермери върнаха блокадите по границата с България

Спряно е движението на камиони, но леки коли и автобуси преминават без проблем

Днес, 13:45
Гръцките фермери започнаха блокадите в началото на месеца, като периодично изкарват тежкотоварната си техника на граничните пунктове.
ЕПА/БГНЕС
Гръцките фермери започнаха блокадите в началото на месеца, като периодично изкарват тежкотоварната си техника на граничните пунктове.

В третия ден на Коледа гръцките фермери отново върнаха блокадите по границата с България, предаде БНР. Малко преди обед на граничния преход Илинден - Ексохи движението на тежкотоварни камиони беше спряно и в двете посоки, а в 12:00 ч. за неопределено време то беше ограничено и на прехода Кулата - Промахон.

Леки автомобили и автобуси преминават без проблем. Към момента трафикът по границите и по републиканската пътна мрежа е слаб, информират от Областно пътно управление - Благоевград.

Земеделците в южната ни съседка извършват периодични блокади на пътища, гранични пунктове, пристанища и други обекти от транспортната инфраструктура на страната, в зависимост от решенията на местните им събрания. Протестите избухнаха заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии в резултат на скандал с корупция в гръцката агенция по земеделските плащания ОПЕКЕПЕ.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

гръцки фермери

Още новини по темата

Скопие не иска да помагаме с мазут
25 Дек. 2025

Гръцките фермери предизвикаха енергийна криза в РС Македония
23 Дек. 2025

15 души са арестувани на о. Крит заради кражба на земеделски субсидии
12 Дек. 2025

Блокадата на "Кулата-Промахон" засегна и колите за България
06 Дек. 2025

Движението през ГКПП "Кулата" е възстановено
04 Дек. 2025

Гръцките фермери блокираха ГКПП "Кулата"
03 Дек. 2025

Гръцки фермери ще блокират Кулата
24 Яну. 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?