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Македонска нота за почивка в Пампорово предизвика трус в Скопие

Днес, 18:21

Премиерът на РС Македония Християн Мицкоски заяви, че отношенията с България се радикализират и даде за пример дипломатическа нота относно пътуването на съпругата му и по-малкия му син до Пампорово. 

В Скопие се разгаря поредният вътрешен спор - дали пътуването на Роза Мицкоска и техния син Антонио до Пампорово е осъществено с държавни средства. Вместо да отговори, Мицкоски използва скандала, за да обвини България, и то затова, че посолството на Македония е пратило нота до МВнР, за да поиска българската полиция да охранява семейството до Пампорово и по време на тридневната им почивка. Мицкоски се сърди и че документът е видял бял свят в социалните мрежи и македонските медии.

Дипломатическата нота е била изпратена от македонското посолство в София на 6 януари, а пътуването е осъществено на 8 януари, като почивката е продължила 3 дни. Документът беше публикуван миналата седмица в социалните мрежи и сайта Vardarski.mk.

Според Мицкоски публичното оповестяване на документа представлява прецедент в дипломатическата практика и пряко застрашава сигурността на семейството му. Мицкоски добави, че документът съдържа подробности за времето на преминаване на границата, членовете на охраната, превозните средства, комуникационното оборудване и оръжията, които са носили. Премиерът на РС Македония също така съобщи, че е уведомил партньорите на Македония от НАТО за случая.

„Сигналите, идващи оттам, не ме карат да бъда оптимист. Напротив, ситуацията се радикализира все повече“, заяви Мицкоски в отговор на въпрос на журналист относно отношенията със София.

Ден преди да изпрати жена си за Пампорово, Мицкоски празнува Коледа със семейството.
Ден преди да изпрати жена си за Пампорово, Мицкоски празнува Коледа със семейството.
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Северна Македония

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