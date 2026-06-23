Македонска нота за почивка в Пампорово предизвика трус в Скопие

Премиерът на РС Македония Християн Мицкоски заяви, че отношенията с България се радикализират и даде за пример дипломатическа нота относно пътуването на съпругата му и по-малкия му син до Пампорово.

В Скопие се разгаря поредният вътрешен спор - дали пътуването на Роза Мицкоска и техния син Антонио до Пампорово е осъществено с държавни средства. Вместо да отговори, Мицкоски използва скандала, за да обвини България, и то затова, че посолството на Македония е пратило нота до МВнР, за да поиска българската полиция да охранява семейството до Пампорово и по време на тридневната им почивка. Мицкоски се сърди и че документът е видял бял свят в социалните мрежи и македонските медии.

Дипломатическата нота е била изпратена от македонското посолство в София на 6 януари, а пътуването е осъществено на 8 януари, като почивката е продължила 3 дни. Документът беше публикуван миналата седмица в социалните мрежи и сайта Vardarski.mk.

Според Мицкоски публичното оповестяване на документа представлява прецедент в дипломатическата практика и пряко застрашава сигурността на семейството му. Мицкоски добави, че документът съдържа подробности за времето на преминаване на границата, членовете на охраната, превозните средства, комуникационното оборудване и оръжията, които са носили. Премиерът на РС Македония също така съобщи, че е уведомил партньорите на Македония от НАТО за случая.

„Сигналите, идващи оттам, не ме карат да бъда оптимист. Напротив, ситуацията се радикализира все повече“, заяви Мицкоски в отговор на въпрос на журналист относно отношенията със София.