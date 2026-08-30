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Добрев и Темелков бяха освободени от ръководството на ГЕРБ

Кандидат на ГЕРБ за президент ще вземе двойно повече гласове от Андрей Гюров, смята Добрев

30 Авг. 2026Обновена
Делян Добрев
БГНЕС
Делян Добрев

Делян Добрев и Владимир Темелков бяха освободени от Изпълнителната комисия на ГЕРБ – тясното ръководство на партията. Това стана по тяхно желание. Зам.-кметът на Пловдив Темелков се мотивира със служебни ангажименти, а бившият депутат Добрев с това, че иска да се занимава с бизнес и, ако остане в ръководството, ще изпадне в несъвместимост. Националното събрание на ГЕРБ, което заседава днес, одобри промяната.

За членове на комисията бяха избрани Радостин Танев – областен координатор на ГЕРБ за Стара Загора (номиниран от кмета на града Живко Тодоров); Димитър Вучев – общински съветник в София, наскоро избран за областен координатор за столицата, и Стоян Петков, водач на герберските структури във Варна (двамата бяха предложени от депутата и бивш социален министър Деница Сачева).

Делян Добрев говори дълго пред делегатите, главно за да сподели мнението си за президентските избори, макар че никой не го питал, както сам каза. Според него бившият служебен премиер Андрей Гюров, който е потенциален кандидат, няма да получи подкрепата на членовете и симпатизантите на ГЕРБ. "Трябва да си имаме кандидат", отсече Добрев, сподирен от аплодисменти. Той спомена три имена като възможни претенденти – кметът на Бургас Димитър Николов, зам.-председателят на партията Томислав Дончев и бившият премиер Росен Желязков, всеки от които според него може да изкара двойно по-добър резултат от Гюров и да стигне до балотаж.

Добрев се присмя на съпредседателя на ДБ Ивайло Мирчев, че три пъти на ден се отрича от ГЕРБ. "Тия да ни дават оценка, да казват дали ни искат или не ни искат, звучи смешно. Кои са тия и откъде-накъде?", каза той.

На трибуната той беше последван от група по-млади членове на ГЕРБ, които бяха представени като част от инициативата на лидера Бойко Борисов "Новите умове". Всеки от тях казваше по няколко вдъхновяващи думи на делегатите, сякаш за да ги увери, че младите хора са с тях.

В събота Борисов очерта и един от акцентите на форума. „На Националното ни събрание подготвяме новата смяна, с уважение към всички опитни, така че ГЕРБ да продължи да съществува и без мен“, заяви лидерът на партията. Ако не, това означава, че всички дружно помагат на г-жа Йотова да спечели и можем отсега да я поздравим", каза той в Перник. Тогава се появи смешно видео, в което докато Борисов говори, се обажда едно дете:

 

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Ключови думи:

ГЕРБ, Национално събрание на ГЕРБ

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