Кметица ознаменува учредяване на ПБ, без да напуска ГЕРБ

Родният политически пейзаж ражда неповторими случки. Дългогодишната кметица на Смядово Иванка Петрова ознаменува с присъствие учредяването на структурата на "Прогресивна България" (ПБ) в общината, но пък не напусна партията си ГЕРБ. Съвсем случайно председател на ПБ - Смядово стана зам.-кмет, с когото работят дълги години, а Петрова рече, че повече няма да се кандидатира и ще подкрепи... човек, с когото е работила дълги години.

Сюжетът се разигра през настоящата седмица. През последния месец ПБ се структурира ударно в страната, това се случва и в област Шумен. В Смядово организацията бе поета от зам.-кмета Иван Кюркчиев (безпартиен досега), а самата Петрова също е присъствала на учредяването. Това повлече коментари, че тя и членове на ГЕРБ - Смядово са си намерили нов пристан, но кметицата отрече, без въобще да показва притеснения от явяването си при политическия конкурент.

"Аз съм кмет четвърти мандат, издигната от ПП ГЕРБ, и ще си остана такава. Никъде не съм преминавала, нито съм преливала партията към "Прогресивна България". Бях поканена и използвах възможността да се срещна с депутатите на управляващата партия. Правила съм го и назад във времето. Аз като действащ кмет на общината бих приела и съм приемала различни представители от различни партии. И това е в интерес на общината, търсейки решение на различни проблеми", написа тя в социалните мрежи.

В изявлението покани журналистите в Смядово, за да видят успехи като саниране, рисунки на легендата за Смеда и т. н., непропускайки хейтърите: "А тия вечно мрънкащите, черногледите и незнаещи какво искат от живота, не ме интересуват."

Но това не е всичко. В изявлението си Петрова дебело уточни, че ще продължи да работи с Кюркчиев от ПБ, "защото имаме много работа и идеи за реализиране". А БНР преразказа така бъдещите ѝ планове: "Това е последният ѝ кметски мандат и на следващи избори би подкрепила кандидатурата на човек, с когото е работила в последните 15 години."