Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Делян Добрев напусна втори парламент

Христо Гаджев влиза на негово място като депутат

24 Юни 2026Обновена
Добрев помага в инициативата на Борисов за обучаване на млади партийни кадри, наречена "Новите умове".
Фейсбук/Новите умове
Добрев помага в инициативата на Борисов за обучаване на млади партийни кадри, наречена "Новите умове".

След като Делян Добрев от ГЕРБ обяви края на парламентарната си кариера, тази сутрин Народното събрание гласува заявлението му за напускане. 187 депутати го одобриха, четирима бяха против (трима от ГЕРБ и един от ПП), а един се въздържа (от ГЕРБ). Днес Централната избирателна комисия (ЦИК) със свое решение определи, че на негово място ще влезе като депутат Христо Гаджев, който е участвал в предните осем парламента от листите на ГЕРБ.

Добрев е член на Изпълнителната комисия на ГЕРБ – тясното оперативно ръководство на партията, дългогодишен депутат, бил е и зам.-министър на икономиката и министър на енергетиката в правителствата на партията си. Той е напускал и преди Народното събрание – през 2019 г., когато ГЕРБ беше разтърсена от "Апартаментгейт", но през 2021 г. се завърна в парламентарната група. Оставка подаде и през 2017 г., когато върху него се посипаха обвинения, че е съдействал за назначаването на близки хора в община Хасково, но тогава партията не я прие.

През февруари т.г. имаше спекулации, че Добрев напуска ГЕРБ, но той лично ги опроверга. Миналата събота Добрев обяви, че ще подаде оставка като депутат. Това стана на събитие на младежката академия на ГЕРБ в град Раковски, в присъствието на партийния водач Бойко Борисов. "Има моменти, в които човек усеща, че е дал всичко от себе си и е време да се оттегли. Този ден за мен е днес", написа Добрев във Фейсбук. Той обаче ще остане в партията и ще има роля в академията, която обучава младите кадри на ГЕРБ.

Колегите му от парламентарната група го изпратиха със съжаление и похвали. Теменужка Петкова, която също беше енергиен министър, написа във Фейсбук, че "Делян Добрев оставя сериозна следа в българската политика със своята експертиза, последователност и характер".

По темата се вдъхнови и бившият депутат от ИТН Павела Митова, която във Фейсбук си припомня с носталгия момента, в който е поела ръководството на енергийната комисия от Добрев. "Политиката не е само противопоставяне. Тя е и надграждане, приемственост и уважение към свършеното преди нас. Именно затова винаги съм ценила професионализма на Делян Добрев, борбеността и неговата последователност по ключови теми за развитието на България", написа Митова.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Делян Добрев, ГЕРБ

Още новини по темата

Тежките времена за Борисов тепърва предстоят
24 Юни 2026

Делян Добрев напуска политиката и парламента
20 Юни 2026

Борисов търси опора във Вашингтон
27 Май 2026

Борисов се фокусира върху "кадровата банка" на ГЕРБ
13 Май 2026

ГЕРБ призова "клишето за олигархията" да мине на заден план
08 Май 2026

ГЕРБ очаква от Радев "широки, структурни реформи"
30 Апр. 2026

На закрита среща ГЕРБ умува върху поражението си от Радев
27 Апр. 2026

Кметът на Стара Загора изненадващо напусна ръководството на ГЕРБ
24 Апр. 2026

Министър на ГЕРБ в кабинета "Желязков" се отказа от парламента
23 Апр. 2026

Борисов се нареди сред политическите парии
22 Апр. 2026

Бойко Борисов омекна за управление с Румен Радев
19 Апр. 2026

ГЕРБ отвори машина за гласуване с "детска отвертка" и обяви, че "софтуерът е изтекъл"
16 Апр. 2026

ГЕРБ отдаде подкрепата за Радев на "дигиталната мафия"
10 Апр. 2026

ГЕРБ скочи на свой бивш министър заради кабинета
09 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: #КорупцияЛийкс: Едни и същи тайни свидетели изплуват и при Еврото, и при Нотариуса
ДИЯН БОЖИДАРОВ: "Баба Алино" прогресира в бабини деветини
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Прогресивна България" си изпроси протестите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса