Делян Добрев напусна втори парламент

След като Делян Добрев от ГЕРБ обяви края на парламентарната си кариера, тази сутрин Народното събрание гласува заявлението му за напускане. 187 депутати го одобриха, четирима бяха против (трима от ГЕРБ и един от ПП), а един се въздържа (от ГЕРБ). Днес Централната избирателна комисия (ЦИК) със свое решение определи, че на негово място ще влезе като депутат Христо Гаджев, който е участвал в предните осем парламента от листите на ГЕРБ.

Добрев е член на Изпълнителната комисия на ГЕРБ – тясното оперативно ръководство на партията, дългогодишен депутат, бил е и зам.-министър на икономиката и министър на енергетиката в правителствата на партията си. Той е напускал и преди Народното събрание – през 2019 г., когато ГЕРБ беше разтърсена от "Апартаментгейт", но през 2021 г. се завърна в парламентарната група. Оставка подаде и през 2017 г., когато върху него се посипаха обвинения, че е съдействал за назначаването на близки хора в община Хасково, но тогава партията не я прие.

През февруари т.г. имаше спекулации, че Добрев напуска ГЕРБ, но той лично ги опроверга . Миналата събота Добрев обяви , че ще подаде оставка като депутат. Това стана на събитие на младежката академия на ГЕРБ в град Раковски, в присъствието на партийния водач Бойко Борисов. "Има моменти, в които човек усеща, че е дал всичко от себе си и е време да се оттегли. Този ден за мен е днес", написа Добрев във Фейсбук. Той обаче ще остане в партията и ще има роля в академията, която обучава младите кадри на ГЕРБ.

Колегите му от парламентарната група го изпратиха със съжаление и похвали. Теменужка Петкова, която също беше енергиен министър, написа във Фейсбук, че "Делян Добрев оставя сериозна следа в българската политика със своята експертиза, последователност и характер".

По темата се вдъхнови и бившият депутат от ИТН Павела Митова, която във Фейсбук си припомня с носталгия момента, в който е поела ръководството на енергийната комисия от Добрев. "Политиката не е само противопоставяне. Тя е и надграждане, приемственост и уважение към свършеното преди нас. Именно затова винаги съм ценила професионализма на Делян Добрев, борбеността и неговата последователност по ключови теми за развитието на България", написа Митова.