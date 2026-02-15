Медия без
Делян Добрев остава в ГЕРБ

Днес, 15:59
"Не е вярно, че напускам ГЕРБ" - това написа в профила си във фейсбук Делян Добрев, депутатът от парламентарната група на ГЕРБ-СДС и председател на бюджетната парламентарна комисия.

"Оставам в партията и ще продължа да помагам на всеки един от вас с каквото мога и ще бъда до всеки един така, както вие сте били винаги до мен в последните 20+ години. Няма нищо вярно в това, което излиза в публичното пространство", допълва Добрев. "Скъпи неприятели, не бързайте да се радвате! И до нови срещи!", пише още Добрев.

Не потвърждавам информация, появила се в медии, че Делян Добрев напуска ГЕРБ, парламентарната група и политиката, каза по-рано днес заместник-председателят на парламента и на парламентарната група ГЕРБ-СДС Костадин Ангелов в предаването "Неделя 150" по БНР.

"Забавлявам се с медийните измишльотини за Делян Добрев. Утре сме заедно на оперативка".  Това каза пред "Епицентър" лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. "Нищо от това, което изреждате не е вярно", отсече Борисов и се зачуди как един непроверен слух е обиколил всички медии.  "С Добрев не сме имали разногласия. Последните ни контакти с него бяха, когато му разреших да замине за САЩ. Сега се е върнал и утре ги свиквам всички на оперативка. Чух, че се говорело същото за Деница Сачева и за Росен Желязков. И това не е вярно. С Росен Желязков три пъти се чувах на ден, докато бе на Мюнхенската конференция", разказа Борисов.
 

 

